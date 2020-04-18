 

София Ротару обнародовала архивное изображение умершей матери

18.04.2020, 0:09, Разное

Известная певица София Ротару опубликовала архивный снимок родной матери, которой бы в нынешнем году исполнилось 100 лет. В микроблоге эстрадная звезда призналась, что скучает по близкой родственнице.
Мать Софии Ротару умерла в 1997 году в 77-летнем возрасте. Отец исполнительницы пережил жену на семь лет, скончавшись на 87-м году жизни. Родители певицы по национальности являлись молдаванами. Фанаты поддержали кумира в важный для нее день, оставив сочувствующие комментарии. Не остались в стороне ее близкие и коллеги, включая поп-короля Филиппа Киркорова.

София Ротару всегда рада своим внукам – 18-летней Софии и 26-летнему Анатолию. Парень пошел по стопам знаменитой бабушки и работает диджеем, он выступает под псевдонимом SHMN. Пробовал свои силы Анатолий также и в модельном бизнесе. София проживает в Англии. Ранее она снималась для обложки украинского журнала Elle и признавалась лучшей моделью на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize. Несмотря на то, что внуки живут в другой стране, они прилетели в Ялту для поздравления бабушки с 72-летием.



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