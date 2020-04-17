Мясников: Нарушителей самоизоляции с ОРВИ не планируется принудительно госпитализировать

17.04.2020, 23:53, Новости дня

Если человек чихает или кашляет, то обязан остаться дома и не заражать других, даже если у него не коронавирус, а любая другая болезнь. В противном случае власти должны будут принять меры, сообщил газете ВЗГЛЯД официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом врач Александр Мясников.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом решил приравнять симптомы ОРВИ к подозрению на коронавирус. Теперь всем пациентам с насморком, кашлем, температурой будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции, так как потенциально они могут быть носителями вируса. За нарушение больным ОРВИ грозит штраф до 30 тысяч рублей.

«В данном случае срабатывает презумпция виновности. То есть если человек чихает или кашляет, например, то обязан находиться дома и не заражать других. То есть, нас вежливо попросили – сидим дома. Если не соблюдаем, то, конечно, будут применяться какие-то принудительные меры. Это же все делается для нашего общего здоровья», – говорит Мясников.

При этом врач отмечает, что, обнаружив человека с симптомами ОРВИ, его «точно не закроют принудительно в больнице», так как в этом нет никакой необходимости. Если пациент передвигается по городу, то его форму болезни можно считать легкой. Тем не менее, даже так он является разносчиком инфекции, поэтому на нем уже лежит ответственность.

Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Москвы и Московской области с 15 апреля ввели пропускной режим для передвигающихся на транспорте.