 

В Москве за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

17.04.2020, 23:53, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умер 21 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 34 лет до 91 года», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Отмечается, что у мужчины 34 лет был установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал синдромом Пиквика.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице», – добавили в штабе.

По данным штаба, всего в Москве умерли 148 пациентов с коронавирусом нового типа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Путин включил Мишустина в состав комиссии ВТС с иностранными государствами

13.04 / В Брюсселе подросток нарушил условия карантина и разбился насмерть, убегая от полиции. В городе вспыхнули беспорядки

05.03 / Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае коронавируса

23.02 / Венецианский карнавал оказался под угрозой срыва из-за коронавируса

05.02 / Мем с Киану Ривзом в учебнике. Появилась реакция Минобразования

05.04 / Трамп: Саудовская Аравия готова обсуждать сокращение добычи нефти

23.02 / Карантин в Китае: с каждым днем директивы все строже

05.02 / Во Франции заявили о неспособности санкций помешать росту экономики России

11.02 / В Херсонской области автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, погибло три человека

10.04 / В Бурятии завели дело из-за фейка о числе заболевших коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска