В Москве за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

17.04.2020, 23:53, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умер 21 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 34 лет до 91 года», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Отмечается, что у мужчины 34 лет был установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал синдромом Пиквика.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице», – добавили в штабе.

По данным штаба, всего в Москве умерли 148 пациентов с коронавирусом нового типа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.