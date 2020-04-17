AP: ФБР не проверило надежность досье Стила с компроматом на Трампа

17.04.2020, 23:50, Новости дня

Документы, недавно рассекреченные Белым домом, повышают вероятность того, что скандальное досье с «российским» компроматом на Дональда Трампа, на которое опиралось Федеральное бюро расследований, прося суд выдать ордер на слежку за Картером Пейджем, могло стать плодом российской кампании по дезинформации.

Новые материалы, содержащиеся в сносках к контрольному отчету Минюста и недавно рассекреченные администрацией Трампа, указывают на то, что ФБР в момент запроса ордера на слежку за Пейджем уже получило рекомендации в отношении «российского» досье – в частности, по поводу сомнительности информации, содержащейся в нем.

Это только добавляет имеющиеся у Минюста вопросы к ФБР, которое не озаботилось проверкой надежности и достоверности досье, легшее в основу расследования связей штаба Трампа с Россией. Декабрьский отчет генерального инспектора Министерства юстиции, сноски к которому были до последнего момента засекречены, обвиняет ФБР в том, что агенты не проверили достоверность информации, содержащейся в досье.

Знаменитое российское расследование, начатое ФБР в июле 2016 года, изначально опиралось не на досье, а на другую информацию о возможных связях избирательной кампании Трампа и России.

Однако информация из досье легла в основу просьбы ФБР в адрес суда выдать ордер на прослушивание Картера Пейджа, бывшего сотрудника штаба Трампа и его экс-советника. Тот факт, что ФБР в принципе использовало информацию из досье, сторонники Трампа используют в качестве основного повода, с помощью которого можно оспорить легитимность всего российского расследования.

Сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон после публикации рассекреченных сносок выпустили совместное заявление, в котором говорится, что теперь ясно видны «существеные недостатки» обоснования ФБР для получения ордера на слежку за Пейджем.

В четверг сенаторы попросили директора ФБР Кристофера Рэя предоставить все разведданные, полученные и проверенные федеральными агентами, занимавшимися российским расследованием.

«Эти недавно рассекреченные сноски поднимают еще один вопрос, вызывающий серьезную обеспокоенность: какие другие участки расследования ФБР были заражены российской дезинформацией?» – говорится в заявлении.

Ссылки дают понять, что в 2017 году ФБР было предупреждено в отношении конкретного обвинения, включенного в досье, которое имело отношение к «российской дезинформационной кампании по распространению клеветы о внешней политике, проводимой США».

В отчете американской разведки, полученном в феврале 2017 года, говорится, что лицо, сообщившее о связях Трампа с Россией, предупредило, что часть обвинений, касавшихся поведения Дональда Трампа во время его поездки в Москву четырьмя годами ранее, были ложными и являлись «продуктом российской разведки».

ФБР признало проблемы, возникшие в ходе российского расследования, и внесло ряд изменений, призванных сделать процедуру расследований более точной и тщательной.

Речь идет о досье, составленном Кристофером Стилом, бывшим британским шпионом, чье исследование связей Трампа с Россией финансировалось демократами и активно использовалось в ходе президентской кампании 2016 года.

ФБР частично опиралось на информацию, изложенную в досье Стила, во время многочисленных обращений в Суд по надзору за внешней разведкой в 2016 и 2017 годах для санкционирования слежки за Пейджем – бывшего советника Трампа подозревали в том, что тот являлся «агентом иностранной державы». Сам Пейдж отрицал какие-либо правонарушения, обвинения ему так и не были предъявлены.

Генеральный инспектор Минюста Майкл Хоровиц, выпустивший отчет об истоках российского расследования, отметил в декабре, что ФБР допустило серьезные ошибки во время подачи заявки в суд – в частности, исключив информацию, которая ставит под сомнение достоверность данных, включенных в досье.

В отчете Хоровица говорится, что ФБР допускало, что Россия сознательно снабжала Стила дезинформацией для включения ложных данных в его отчет о «российском сговоре» Трампа. ФБР, как отмечает генеральный инспектор, должно было определить, так ли это на самом деле.

В одной из сносок говорится, что в январе 2017 года была обнаружена неточность в одном из сообщений в досье, касающегося Майкла Коэна, бывшего личного адвоката Трампа. Подробности самого сообщения в сноске не приводятся, однако, скорее всего, речь идет об утверждении, будто бы Коэн встречался с представителями Кремля в Праге летом 2016 года. Сам Коэн всегда отрицал факт подобной встречи.

В сносках также говорится, что в июне 2017 года разведка сообщила о том, что два человека, связанных с российскими спецслужбами, «знали о расследовании Стила в начале июля 2016 года». Это повышает вероятность того, что Кремль сознательно мог сливать Стилу дезинформацию, заранее зная, что она войдет в готовящееся досье.