МЧС призвало россиян отказаться от защитных масок на свежем воздухе

17.04.2020, 23:42, Разное

Ведомство опубликовало рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции во время пандемии.

Носить маску на улице нецелесообразно, кроме того, дышать свежим воздухом полезно, считают в МЧС. Защита необходима в местах большого скопления людей: в магазинах, аптеках, в общественном транспорте. Маска также необходима при уходе за близкими, болеющими ОРВИ или имеющими симптомы COVID-19.

МЧС также напоминает, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки, а также не забывать о физической активности в условиях самоизоляции.

О том, что защитная маска на улице бесполезна и даже вредна, ранее сообщал Минздрав. Медики также напомнили, что одноразовые маски нельзя носить постоянно, так как есть риск дважды инфицировать самого себя.