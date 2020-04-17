 

МЧС призвало россиян отказаться от защитных масок на свежем воздухе

17.04.2020, 23:42, Разное

Ведомство опубликовало рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции во время пандемии. 

Носить маску на улице нецелесообразно, кроме того, дышать свежим воздухом полезно, считают в МЧС. Защита необходима в местах большого скопления людей: в магазинах, аптеках, в общественном транспорте. Маска также необходима при уходе за близкими, болеющими ОРВИ или имеющими симптомы COVID-19.

МЧС также напоминает, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки, а также не забывать о физической активности в условиях самоизоляции.

О том, что защитная маска на улице бесполезна и даже вредна, ранее сообщал Минздрав. Медики также напомнили, что одноразовые маски нельзя носить постоянно, так как есть риск дважды инфицировать самого себя.

 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Татьяна Брухунова рассказала об отношении своих родителей к браку с Петросяном

03.02 / Бабушке Децла уже год не говорят о смерти внука

13.03 / Мнение: Чемпионку по ножевому бою почти “убило” рекламным щитом

09.03 / Английская деревня, остановившая чуму

28.03 / В Росгвардии подтвердили, что сотрудник ведомства протаранил авто и размахивал половым органом

30.03 / Эвелина Бледанс в купальнике показала фигуру во время зарядки

16.04 / Мнение: Письмо: “Бесит, что он имеет власть”

18.03 / Huawei представила термокружку Smart Insulation Cup

16.03 / Россияне перечислили главные факторы работы своей мечты

23.02 / Мнение: Коронавирус в Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска