Три этапа: Трамп начал отменять карантин из-за коронавируса в США

17.04.2020, 23:40, Разное

По словам Трампа, США прошли пик эпидемии. Возвращение к нормальной жизни будет происходить в несколько этапов, но для этого на местах должно снижаться количество случаев заражения коронавирусом, заявил глава Белого дома.

Только тогда можно переходить к первому этапу: открытие общественных заведений, в том числе общепита, кинотеатров и спортивных объектов, рассказал Трамп. В то же время, по его словам, должно соблюдаться социальное дистанцирование.

Второй этап относится к штатам, где динамика заражения коронавирусом сохраняется, гласит представленный Белым домом план. В таких регионах будут разрешены необязательные поездки, при этом продолжит действовать запрет на посещение домов престарелых.

Если в штате нет новых случаев заражения коронавирусом, он может приступать к третьему этапу. В таком случае все учреждения и заведения вернутся к обычному графику работы, ограничения полностью снимутся.

На 17 апреля число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек, умерли более 31 тысячи. Десять тысяч летальных исходов приходится на 8,5-миллионный Нью-Йорк, ставший центром эпидемии.

Между тем в городе фиксируется тренд на снижение числа смертей из-за коронавируса. За последние сутки в мегаполисе умерли 752 человека, за день до этого – 778.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Апр 2020 в 1:28 PDT