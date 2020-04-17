Мнение: Операция “Филип Кросс”

17.04.2020, 23:40, Разное

Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей о деле Филипа Кросса, который на протяжении многих лет удалял из Википедии любую критическую информацию о действиях Британии на Ближнем Востоке, редактируя "свободную и независимую Википедию" как минимум 1721 день подряд.

Информационные войны.

Многолетние читатели вспомнят дело Филипа Кросса. Редактор Википедии по имени Филип Кросс неустанно проводил пропагандистскую операцию. У него было две задачи:

Первая заключалась в том, чтобы постоянно клеветать в публикациях в Википедии на всех общественных деятелей, которые выступали против военной интервенции на Ближнем Востоке, удалять позитивную информацию и добавлять оскорбления в средствах массовой информации в реальном времени по мере их появления.

Вторым и менее заметным моментом было увеличение количества записей в Википедии от мейнстримовых СМИ, удаляя негативную информацию и добавляя позитивный эффект.

В конце концов, Википедия запретила «Филипу Кроссу» вносить изменения, касающиеся политических деятелей Великобритании.

Невероятная особенность «Филиппа Кросса» заключалась в том, что он не взял ни одного выходного дня. С 29 августа 2013 года по 14 мая 2018 года «Филип Кросс» редактировал Википедию каждый день, включая рождественские дни, в течение 1721 дня. Я могу утверждать, что был человеком, который впервые представил операцию «Филип Кросс» широкой аудитории, и вот моя серия статей на эту тему:

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/emma-barnett-a-classic-philip-cross-wikipedia-operation/

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/11/le-mesurier-gets-cross/

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2016/03/the-astonishing-case-of-the-doppelganger/

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-msm-promotion-operation-part-3/

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/philip-cross-madness-part-iv/

Если вы новичок в этом, я действительно рекомендую эту серию как увлекательный взгляд на информационные войны, которые стоят за тем, что вы читаете в Интернете. Всемирная служба Би-би-си даже сделала радиопрограмму о Филиппе Кроссе https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3csws6q

Так как это Би-би-си, то они преуменьшают значение этого события несколькими способами – что крайне важно, они дают несколько примеров, показывающих, что правки Филиппа Кросса безвредны, и ни одного примера его тысяч порочных правок, таких как его редактирование моей записи в Википедии, включая обвинения, что у меня жена-стриптизерша.

Би-би-си также лукаво заявляет, что тот факт, что Кросс отредактировал запись Пола Дакра, показывает, что он не только редактировал антивоенные цифры. Они не указывают на то, что все его правки в отношении Пола Дакра были призваны прославить Дакра, редактора «Дейли мейл», до недавнего времени, тогда как его правки антивоенных деятелей были направлены на то, чтобы сделать наоборот.

Но в отчете BBC правильно говорится, что «операция Филипа Кросса» оказывается организованной нео-кон группой, действующей за персоной Филипа Кросса, который является действительно уязвимым человеком с проблемами со здоровьем. Джордж Галлоуэй правильно говорит, что ему дали информацию от заинтересованного близкого родственника Кросса, который считает, что его эксплуатируют. Я могу подтвердить, что это правда. Мне также была предоставлена ​​возможность встретиться с близким родственником, но я отказался, так как не видел смысла дублировать усилия и вызывать дополнительный стресс.

Галлоуэй считает, что это была платная операция. Похоже, у него были очень тесные связи с газетой «Таймс» и с группой «Манифест Юстона». Джеймс Хардинг, редактор «Таймс», с любовью редактировал свою страницу 118 раз с помощью операции «Филип Кросс», в основном для того, чтобы удалить или опровергнуть критику.

Джеймс Хардинг в настоящее время редактор журнала «Tortoise».

Так кто же были редакторами, работающими за названием группы «Филипп Кросс»?

Для меня самым захватывающим и недостаточно изученным аспектом истории Филиппа Кросса стал вопрос о его последователях в Твиттере . У «Филиппа Кросса» был аккаунт в твиттере, который никогда не делал ничего интересного. Он просто ретвитнул статьи правых журналистов; это было большинство его продукции. Очень редко он добавляет комментарий в одну строку. Не было ничего отдаленно оригинального или интересного, даже для человека, который разделял правые взгляды персоны «Филипп Кросс», пока операция не была разоблачена.

Тем не менее, этот крайне скучный твиттерский рассказ этого неясного нездорового человека, который никогда не писал в Твиттере ничего оригинального или остроумного, имел среди своих 200 подписчиков коллекцию деятелей истеблишмента и, в первую очередь, ведущих журналистов СМИ . С какой стати Тристрам Хант и Джеймс ле Мезурье из группы джихадистов в белых шлемах посчитали целесообразным следовать этому неясному рассказу? Прежде всего, почему целый ряд «журналистов» МСМ следили за аккаунтом, который практически ничем не интересовался?

Нет другого возможного вывода, кроме того, что эти фигуры знали об операции «Филипп Кросс», когда она, по-видимому, была ничем иным, как крайне неясным человеком, который любил одержимо редактировать Википедию и ретвитить Ника Коэна и Дэвида Ароновича (его самые частые твиты). Моя интуиция – и это не факт, а рабочая гипотеза, которая соответствует известным на сегодняшний день фактам, – что многие журналисты МСМ, которые без видимой причины следили за неясной учетной записью «Филипп Кросс» в твиттере, были не просто в курсе, но и были частью операции по редактированию Википедии, которая скрывалась за «Филипом Кроссом» и его IP-адресом.

Итак, вот те подписчики МСМ в твиттере «Филип Кросс», как я отметил 21 мая 2018 года. Обратите внимание на Дани Гаравелли.

ДАНИ ГАРАВЕЛЛИ . Я совсем забыл, пока о нем не напомнил Leftworks. Я вспоминаю, что мне уже надоело набирать имена и я почти оставил его незамеченным, думая, что пишу для публикации, которую никто больше не прочитает. Я рад, что этого не сделал.

Так почему же Дани Гаравелли был одним из преданных последователей «Филип Кросса» в Твиттере, когда операция «Филип Кросс» еще была секретной?

Гаравелли недавно был заказан Джеймсом Хардингом (помните его выше?) Для журнала «Tortoise», нужно было написать хитовую статью с целью уничтожить репутацию Алекса Сэлмонда, апеллируя к движению #Metoo, вызывая симпатию к обвинителям и поддерживая доказательства обвинения, просто игнорируя свидетельства защиты. Алекс Сэлмонд, конечно же, был противником бомбардировок Сербии НАТО и был убежденным противником военной интервенции Великобритании на Ближнем Востоке. Так кто же отрицательно редактировал его профиль в Википедии? «Филип Кросс» конечно.

Дамы и господа, я даю вам британское заверение – это как круг внутри круга, как колесо внутри колеса, бесконечная пропагандистская операция по контролю за населением.

После того, как "Tortoise" опубликовала изящную статью Гаравелли (что интересно для ограниченно доступного журнала, чья бизнес-модель предположительно основана на жесткой оплате), пропагандистский онлайн-поток, чтобы раскрутить ее от журналистов МСМ и от троллей правительства Великобритании, был огромен. Интересно, что был третий элемент – целая куча молодых оплачиваемых сотрудников SNP и множество аналогичных карьеристов SNP. В этом процессе было выявлено захватывающее проникновение "энтузиастов" в SNP.

Стало очевидным, что политическое уничтожение Алекса Салмонда является одной из главных целей государства Великобритании, и оно стоит потенциального "сжигания" до сих пор скрытых активов. Я обратил пристальное внимание, потому что те же силы были направлены и против меня в шторме ненависти за то, что я указал на очень очевидные недостатки в статье Гаравелли, способствуя изменения первоначального мнения многих простых людей.

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/04/information-wars/ – цинк

Разумеется, такие же "Филипы Кроссы" работают и по русскоязычной Википедии, поэтому всегда улыбают альтернативно одаренные персонажи, которые по политическим или историческим вопросам начинают ссылаться на Википедию как истину в последней инстанции, где правда и ничего кроме правды. Ну и само собой, это наглядная иллюстрация на тему мифов про "независимые BBC и Times".

PS. Мюррей сейчас активно помогает защите Джулиана Ассанжа. О том, как проходит судилище над Ассанжем можно почитать в его изложении вот тут https://prometej.info/krejg-myurrej-na-slushaniyah-po-delu-ob-ekstradicii-assanzha-den-3-j/