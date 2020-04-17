Обнуление Ольги Егоровой

17.04.2020, 23:31, Разное

Судьба председателя Мосгорсуда станет маркером влияния «клана силовиков».

На сайте Высшей квалификационной коллегии судей появилось объявление о вакансии председателя Московского городского суда — теоретически все желающие (отвечающие необходимым требованиям) могут заявить о намерении занять эту должность до 15 мая. Интрига пока состоит в том, подаст ли заявление сама Ольга Егорова.

Председатель Мосгорсуда по продолжительности пребывания на своем посту почти сравнялась с президентом Путиным, благодаря чьему решению она и была утверждена на пост в декабре 2000 года, а до этого более года служила в ранге «и. о.».

Ольга Егорова. Фото: РИА Новости

Это было сделано вопреки мнению Верховного суда — его председатель Вячеслав Лебедев видел на ее месте другого человека, и впоследствии их конфликт перерос в системный. Это известно не только всем судьям в стране, но, вероятно, и секретарям судебных заседаний (кстати, Мосгорсуд стал пионером в распространившейся практике кооптации помощников и секретарей судей в мировые и районные судьи, что придало судебной системе законченно вакуумный вид).

В Федеральном законе «О статусе судей» от 26 июня 1992 года с многочисленными изменениями, в том числе в последней редакции в октябре 2019 года, черным по белому написано (ст. 6.1, пункт 14): «Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд…» Но — не верь глазам своим.

Когда такая проблема впервые встала перед Егоровой в 2014 году, ее выручил порядок введения в действия предыдущих поправок от 15 декабря 2001 года, по смыслу которого для судей, назначенных до вступления в силу ФЗ 2001 года, этот срок не считался. Таким образом, фактически третий срок, на который Егорова была назначена в 2014-м, стал для нее «вторым». Не очень чисто с юридической точки зрения, но таким же образом свои должности сохранили и многие другие председатели судов того же уровня.

Но теперь-то это уже последний? Ан нет. Хотя эти положения ФЗ от декабря 2001 года действуют, содержатся во всех официальных базах, однако 29 июля 2018 года был принят Федеральный конституционный закон (ФКЗ) «О внесении изменений в ФКЗ «О судебной системе РФ»… в связи с созданием кассационных и апелляционных судов. В самом конце (ст. 7, п. 6) есть малозаметное примечание: если председатель суда (в том числе уровня Егоровой) пребывал в должности «два и более раза подряд», то после вступления в силу этого ФКЗ (по статусу он выше, чем просто ФЗ «О статусе судей) можно остаться еще «не более чем на один срок».

Это совершенно в духе свежих поправок к Конституции и заключений Конституционного суда об их «соответствии», когда поправки к неприкосновенным главам 1 и 2 фактически внесены в другие главы, а смысл, может быть, надо искать вообще не там. Скорее, даже наоборот:

теперь уж и на уровне Конституции законодатели взяли на вооружение ту же замысловатую манеру протаскивать в нее то, от чего им сложно отказаться.

Егорова всегда была в центре внимания как судейского и политического сообщества, так и СМИ (добросовестных и не очень), а в последнее время в связи с приближением конца срока оно усилилось. Из обоснованных претензий к ней следует выделить даже не упреки в предвзятости по делам с политической подоплекой — это слишком очевидно для всех, а многочисленные факты (подтвержденные в том числе журналистскими расследованиями) участия московских судей в схемах рейдерских захватов.

В декабре 2019 года Второй Кассационный суд вынес в адрес Мосгорсуда частное определение, указав на нарушение конституционных прав (это и само по себе звучит грозно) при рассмотрении дел о мерах пресечения. Егорова лично обжаловала это определение в кассационном порядке, посчитав неслыханный «частник» вмешательством в правосудие, дело дошло до Верховного суда, но судья В.М. Кулябин, рассмотрев в подробном постановлении аргументы Егоровой, 24 марта отказал в передаче жалобы на рассмотрение в Верховном суде.

Фото: Sputnik

Многие комментаторы посчитали это «черной меткой», я бы не придавал этому решающего значения, хотя при оценке ее кандидатуры в случае появления конкурентов (конечно, не без санкции Лебедева) это может стать формальным основанием для решения не в пользу Егоровой.

Сама Ольга Александровна где-то в марте «на деловом завтраке» в «Российской газете» дала большое интервью (опубликовано 22 марта, но с ним, конечно, работали несколько дней), где много воды, но при внимательном чтении можно найти и немало интересного.

Например, председатель Мосгорсуда подтверждает, что у нее есть «волшебная кнопка», позволяющая в любой момент видеть то, что происходит в любом из залов заседаний в столице,

она это даже пропагандирует как передовой опыт. Но это казарма для судей и знак глобальной слежки и полного недоверия к ним ко всем — тем более что при наличии такой системы доступ к ней вполне могут получить и некоторые другие «волшебники».

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На сайте «Российской газеты» выложена и видеозапись «делового завтрака» (о завтраке там, впрочем, ничто не свидетельствует), но это явно только последние 15 минут, когда журналисты из зала задают ей не каверзные, а чисто деловые вопросы — большей частью о практике по ДТП. Но пассаж из этого хвостика почему-то попал в самое начало печатной версии, то есть монтировалось и то, и другое.

Занятно, что при таком редактировании и несомненном визировании в ответ на упреки в обвинительном уклоне Егорова как самый яркий пример «оправдательного приговора» приводит казус полковника Захарченко: мы же его оправдали «по одному из обвинений» (на самом деле по основному). Не думаю, что это проскочило сквозь сито случайно.

Егорова всегда и обоснованно (не буду даже ссылаться на факты ее биографии, которые широко известны) считалась ставленником и верным солдатом «клана силовиков».

При всей условности этого «клана» дальнейшая судьба Егоровой станет для нас и маркером его влияния на принятие самых политически важных решений в стране.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ