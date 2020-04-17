 

Медики связали тяжелые формы COVID-19 с повышенной активностью иммунитета

17.04.2020, 23:30, Разное

Американские медики обнаружили, что ряд самых серьезных форм повреждений лёгких, возникающих при COVID-19, могут быть ассоциированы с гиперактивностью иммунитета. По мнению ученых, такой процесс реализуется в среде иммунных клеток нейтрофилов.
Ученые еще шесть лет назад в ходе исследования выяснили, что нейтрофилам свойственно бороться с проявлением инфекции посредством выработки “экстраклеточных ловушек” (НЭЛ), представляющих собой совокупность из молекул белка и фрагментов нитей ДНК. Они имеют свойство соединяться с бактериями и вирусами с целью их уничтожения. Впоследствии исследователи, представляющие Институт Файнстина с Хемпстеде, обнаружили первые свидетельства того, что НЭЛ способны спровоцировать самые серьезные повреждения лёгочной ткани. Они изучили фрагменты лёгких трех больных, которые умерли от COVID-19. Образцы продемонстрировали медикам ряд характерных структур и скоплений нейтрофилов. Аналогичные были известны ученым в результате анализа тканей тел людей, которые погибли от наиболее тяжелых штаммов гриппа или заражения крови.

Такая теория косвенно подтверждается и тем, что кровеносная система пациентов, зараженных коронавирусом, часто содержала фрагменты тромбов и кровяных сгустков, содержавшие в себе следы нейтрофилов. Специалисты отметили, что подобные процессы протекают в ходе развития определенных форм сепсиса и рака, в подавлении которых поучаствовали эти клетки иммунитета. Резюмируя свою гипотезу, исследователи предполагают, что тяжесть форм COVID-19 можно было бы снизить применением медицинских препаратов, подавляющих активность нейтрофилов или разрушающих НЭЛ. Об этом рассказали специалисты лаборатории Колд-Спринг-Харбор, ссылаясь на статью в научном издании JEM.



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