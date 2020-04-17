Абсолютное большинство россиян решили остаться на Пасху дома

17.04.2020, 23:30, Новости дня

Абсолютное большинство россиян (84%) поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов и мечетей во время религиозных праздников из-за распространения коронавируса. Среди православных россиян эта доля достигает 87%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне традиционно называют Пасху третьим по важности праздником (34%) после Дня Победы (71%) и Нового года (66%). Из религиозных праздников она находится на первом месте (Рождество – 27%, Курбан-Байрам – 3%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

В этом году празднование Пасхи осложняется распространением коронавирусной инфекции по всему миру. В связи с этим не планируют отмечать в этом году Пасху 34% россиян – практически в три раза больше, чем обычно (9-13% за период мониторинга, 2005-2018 годы). Каждый пятый сообщил, что во время празднования Пасхи он будет находиться дома (18%).

В сравнении с 2018 годом способы празднования изменились следующим образом: приготовят дома пасхальные блюда (куличи, яйца, пасху) на 15 п.п. меньше россиян (44%). В гости пойдут только 7% опрошенных (-32 п.п.), освящать пасхальные блюда будут 3% (-21 п.п.), поедут на кладбище 4% (-14 п.п.), будут делать подарки близким 3% (-9 п.п.).

Ранее в РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях коронавируса.