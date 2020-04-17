 

МИД направил посольству Норвегии ноту из-за задержания российского траулера

17.04.2020, 23:30, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ направило ноту посольству Норвегии в связи с задержанием норвежской береговой охраной 2 апреля у Шпицбергена российского рыболовного траулера «Борей», сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«МИД РФ направил посольству Норвегии в Москве ноту. В ней заявлено, что подобные действия норвежских властей вызывают серьезную озабоченность. Наша позиция о непризнании так называемой рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена неоднократно доводилась до сведения норвежской стороны, и мы об этом и публично говорили», – приводи ее слова ТАСС.

«Полагаем, что практика задержания норвежской береговой охраной иностранных судов в так называемой рыбоохранной зоне находится в русле политики Норвегии на неправомерное расширение своих прав в районе архипелага вопреки положениям договора о Шпицбергене 1920 года», – отметила Захарова.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало власти Норвегии следовать его положениям. «В год столетнего юбилея этого документа мы призываем Осло неукоснительно следовать духу и букве договора, в основу которого положена идея международного сотрудничества и взаимного уважения прав и законных интересов государств – участников договора», – добавила представитель МИДа.

Захарова отметила, что норвежская сторона хорошо осведомлена о готовности РФ применять свои «национальные полномочия в отношении российских рыболовных судов в случае поступления от норвежских компетентных властей информации о допущенных нарушениях».

«Мы ожидаем от Осло конструктивного подхода и тесного, безусловно, взаимодействия в целях урегулирования подобных инцидентов, в том числе в рамках смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству», – подчеркнула она. 



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