 

В больницы США начали поставлять маски и перчатки из секс-шопа

17.04.2020, 23:30, Разное

В медицинские учреждения на территории США начали поставлять защитные маски и перчатки из секс-шопа. Компания SexToyDistributing пояснила о внушительных запасах таких товаров на складах корпорации.
Из-за пандемии коронавируса многие сотрудники больниц обязаны иметь при себе маски и перчатки, но использовать они их могут ограниченное количество времени. Из-за этого в учреждениях в США замечен дефицит такой продукции, а решить сложившуюся трудность вызвался Ари Сусс, являющийся генеральным директором компании XR, в которую входит SexToyDistributing. Он отметил, что существует довольно популярный фетиш на медицинскую тематику и именно поэтому многие секс-шопы имеют в распоряжении внушительное число масок и перчаток, а также медицинского оборудования. Всё это решено передать медперсоналу, испытывающему нехватку средств защиты.

Ари Сусс в конце своего обращения отметил, что на этом помощь не закончится. Многие секс-шопы и компания XR в том числе имеют связи с зарубежными корпорациями, занимающимися производством медицинских масок, халатов, перчаток и прочего. Благодаря уже налаженной связи можно значительно расширить количество поставляемой продукции.



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