 

Банковский троян Faketoken активизировался на фоне пандемии коронавируса

17.04.2020, 23:30, Разное

Банковский троян Faketoken активизировался в российском интернет-сегменте на фоне пандемии коронавируса. Эксперты связывают это с переходом многих корпораций и сотрудников на удалённую работу.
Faketoken маскируется под обычное приложение онлайн-сервиса по поиску и предоставлению новых вакансий. Стоит пользователю перейти по заражённой ссылке, как вирус потребует установку приложения. Внешне оно ничем не отличается от подлинника, но как только оно установлено на устройство и владелец предоставит доступ, то злоумышленники получают полный контроль над смартфоном или планшетом. После этого при входе в интернет-банкинг или любые сервисы, где требуется ввод личной информации, троян копирует вводимые данные и перехватывает все сообщения из банка. Это позволяет хакерам получить доступ к счёту владельца заражённого девайса и беспрепятственно переводить средства.

В настоящее время Faketoken заражает до 2 тыс. устройств ежедневно. Эксперты оценили масштабы и отметили, что возросшая активность хакеров связана с переводом многих работников на удалённую основу. Таким образом пандемия коронавируса стала одной из причин появления внушительного числа банковских троянов. Несмотря на это пользователь может легко защитить свой смартфон или планшет. Для этого необходимо вовремя обновлять базы данных антивирусных программ и скачивать приложения исключительно из доверенных источников, а лучше — только из сервисов Google Play или App Store.



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