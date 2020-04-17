Личное: «Патамуфта добрая и наивная»

17.04.2020, 23:25, Разное

Как назвать девушку, которую обеспеченный мужчина приводит домой из сауны, привязывает к батарее подальше от других клиентов, запрещает ей выходить, но разрешает постоянно рожать, гуляя при этом налево-направо?

«И я верила, потому что сама не способна на такие обманы, потому что добрая и наивная», — объяснила всем всё Оксана Самойлова.



Наивная и фертильная. Фото: Соцсети

Ну, действительно — не шлюха, не проститутка, не любительница денег в обмен на писечку, а просто добрая и наивная.

По доброте душевной Оксана терпела измены мужа, а потом разрешала присунуть в себя грязным членом. Рожала. Подчинялась. Боялась встретиться с подругами, не выходила из дома.

То есть, по факту, была хорошей женой — как в Саудовской Аравии, например.

«Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему. Он клялся здоровьем наших детей, умолял не слушать сплетни и слухи, убеждал, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил…», — убеждает Оксана массу своих поклонниц-кур.

Нет, ну а что? Удобная поза: я — вся такая наивная и доверчивая, а он — козлом оказался. Десять лет верила, всё никак не могла разгадать наркомана!

Возможно ли такое в реальности — за десять лет не понять, что за человек с тобой?

То есть, он принимает, нюхает, курит, приползает домой с инфекциями, а ты 10 лет веришь, что всякая половая дрянь передаётся по воздуху. Или не было ни разу ЗППП за это время, Оксан? Или стеклянные глаза после таблеточек ты у мужа не видела?

Сколько всего говорил, плачет Оксанка, патамуфта я добрая и наивная.

Ну, не знаю — как по мне, так Самойлова прекрасно видела всё, но терпела, потому что ей было выгодно.

Обслуживала, рожала, получала по щам — и вовсе не потому, что добрая. Вопрос тут не в том, почему 10 лет терпела — это как раз понятно! Интересно, а почему вдруг сейчас взбрыкнула?

Может быть, получилось что-то заныкать? Накопить? Спрятать? Ровно столько, чтобы стать новой Оксаной Лаврентьевой, бизнес-дурой и свободной публичной девкой?

Лично я склоняюсь к этому варианту. А вот сам Джиган валяется в рехабе уже под Москвой где-то — лечится.

А вы как считаете: наивна Самойлова или просчитала дальнейшее?