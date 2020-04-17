Совфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданства

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17.04.2020, 23:16, Новости дня

Совет Федерации в пятницу одобрил закон, упрощающий получение российского гражданства, в частности, отменяющий требование отказаться для этого от иностранного гражданства.

Действующее законодательство обязывает соискателя российского гражданства обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, передает РИА «Новости».

Также новый закон исключает при подаче заявления на российское гражданство требование о трехлетнем сроке нахождения в РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но по каким-либо причинам не получили гражданство этих государств.

То же будет касаться иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

Кроме того, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упростят подачу заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.

Соответствующий документ направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Законопроект об упрощении получения гражданства РФ был внесен на рассмотрение в Госдуму 7 апреля. 17 апреля Госдума на пленарном заседании одобрила документ. 



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