Эксперт: Действия правительства призваны ослабить «тройной удар» кризиса по российской экономике

17.04.2020, 23:16, Новости дня

Прямая государственная помощь, беспроцентное или субсидированное кредитовании бизнеса – те меры, которые позволят обеспечить финансовую устойчивость предприятий, легче пережить им трудный период и сохранить рабочие места. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев, комментируя инициативы президента по экономической поддержке населения и бизнеса.

«Экономические меры, предложенные президентом Владимиром Путиным, безусловно своевременны и чрезвычайно важны, – сказал директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев. – Сегодня большое количество предприятий находится под тройным ударом – собственно коронавируса, разрушения логистических связей и курсовой динамикой валют».

Напомним, что в среду президент предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае. «Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года. Исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц», – отметил президент.

Глава государства заявил, что направить такую заявку можно будет с 1 мая. Он уточнил, что финансовая поддержка для зарплат сотрудников малых и средних предприятий (МСП) за апрель поступит с 18 мая, а «средства за май придут в июне». При этом он указал, что единственное условие получения финансовой помощи для МСП – сохранение не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Государственные меры экономической поддержки нужны как никогда, подчеркнул Ломакин-Румянцев. «Понятно, что компании в разных отраслях и в разных регионах находятся под разным по силе давлением. Поэтому чрезвычайно полезны именно точечные меры, о которых сказал глава государства», – указал эксперт школы управления «Сколково».

«При этом надо отдать должное Минпромторгу и Министерству сельского хозяйства, которые развернули активную работу по реализации предложенных президентом мер поддержки. Есть надежда, что все шаги будут разумно и последовательно реализованы, что позволит существенно уменьшить влияние трех кризисов, которые я назвал выше», – отметил Ломакин-Румянцев.

Эксперт напомнил: президент в своем выступлении особо указал на необходимости максимального сохранения рабочих мест. «На мой взгляд, есть два базовых фактора, которые будут влиять на это. Первый – финансовая устойчивость предприятий, которые выступают работодателями. И в этом смысле решение о беспроцентном или субсидированном кредитовании бизнеса, а возможно и прямой государственной помощи, позволит легче пережить самый трудный период», – констатировал собеседник.

«Второй фактор – это успешность государственных мер по скорейшему восстановлению спроса на продукцию предприятий, – отметил Ломакин-Румянцев. – Речь идет, в том числе и о продвижении продукции на экспорт. Да, это очень не просто в условиях, когда мировая торговля по существу разрушена, но для этого очень много делается на государственном уровне. И конечно, немаловажным будет то, как скоро восстановится платежеспособный спрос у населения».