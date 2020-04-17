Обвиняемый в мошенничестве адвокат Абызова отправлен под домашний арест

17.04.2020, 23:16, Новости дня

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 июня в отношении А. Вершинина, обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»)», – передает ТАСС ее слова.

Пресс-секретарь также отметила, что никто из участников процесса не возражал против данной меры пресечения.

Ранее следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере адвокату экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину.

Самого Абызова обвинили в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В апреле прошлого года суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.