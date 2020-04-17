Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер

17.04.2020, 23:09, Разное

Китайский бренд Chery запатентовал в РФ эскиз внешнего вида своей новой модели, коей является перспективный полноразмерный кроссовер Exeed VX. Данное авто ранее было представлено в конце прошлого года в рамках международного автосалона в Гуанчжоу в виде демонстрационного шоу-кара.

Серийная версия Exeed VX была показана производителем около месяца назад, однако продажи модели не стартовали пока даже в КНР. Отмечается, что компания зарегистрировала патенты одновременно на оба варианта паркетного внедорожника – будущий серийный вариант и шоу-кар. При этом внешняя разница между образцами почти незаметна – серийный вариант отличается более крупными фарами, фонарями и зеркалами, а кроме того, он оснащен обычными дверными ручками для естественного хвата взамен выдвигающихся. Сообщается, что тонкости экстерьера Exeed VX были разработаны специалистами, руководимыми шеф-дизайнером фирмы Кевином Райсом, ранее работавшим в Mazda.

Информировали специалисты компании и о технических характеристиках “паркетника”. В частности, на серийном Exeed VX будет установлен 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 197 л. с. и крутящим моментом 290 Нм, а коробка передач обладает семиступенчатой роботизированной преселективной системой. Отмечается, что данный тип двигателя уже использовался на других моделях Exeed – компактной LX и среднего размера TX/TXL. Габаритные размеры составляют 4970х1940х1795 мм, а колесная база – 2900 мм. В салоне 7 мест размещены в три ряда. В целом, по информации разработчиков, автомашины Exeed имеют агрегатную унификацию с моделями Chery, отличаясь при этом оригинальным дизайном и более солидным оснащением.