Ученые из Британии привлекли собак к борьбе с коронавирусом

17.04.2020, 23:09, Разное

Через некоторое время бороться с коронавирусом смогут при помощи собак. Сейчас исследователи из Великобритании создают интенсивную программу тренировок для распознавания признаков недуга у бессимптомных пациентов.

Представители школы тропической медицины и гигиены Лондона сообщили, что программа тренировок собак будет готова на протяжении шести недель, в настоящий момент она располагается на ранней стадии создания. С данными животными специалисты Объединенного королевства будут работать по следующей причине: у коронавируса могут быть специфические запахи, а псовые способны выявить инфекционное заболевание по запаху благодаря хорошему обонянию.

Английские исследователи отметили, что собаки отлично реагируют и ощущают перемены температуры тела человека. Некоторых питомцев уже задействовали в операции по обнаружению таких болезней, как онкология, диабет и малярия.

Прежде специалисты оценили угрозу распространения опасной инфекции Covid-19 из-за собак и котов. По словам ветеринара Михаила Шелякова, домашние животные крайне редко страдают пневмонией подобного типа, но могут переносить ее. На планете выявили только редкие эпизоды, когда эти животные заражались инфекцией от людей, в связи с чем не нужно преувеличивать опасность питомцев как переносчиков микробов.