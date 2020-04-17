Врачи предупредили об опасности регулярного использования хлорки

17.04.2020, 23:09, Разное

Врачи рассказали о том, что дезинфекция помещений при коронавирусе может быть вредной для здоровья. Они предупредили об опасности регулярного использования хлорки.

В настоящий момент в РФ повсеместно применяют специальные меры для борьбы с эпидемией коронавируса. Те учреждения, которые можно было закрыть без последствий для общества, временно прекратили свою деятельность. Тем не менее немало социально значимых объектов всё ещё работают. Чтобы не подвергать опасности сотрудников и посетителей, если речь идёт о торговых сетях, аптеках и медицинских учреждениях. Помещения нужно регулярно дезинфицировать. Одним из наиболее эффективных, и в тоже время доступных средств является раствор хлорки. Однако его применение может быть опасным для окружающих. Врачи напомнили, данное вещество является сильным ядом. Если в воду добавить больше состава, вредные пары могут превысить допустимую концентрацию. В таком случае неизбежны отравления и травмы.

Это происходит из-за паров хлорки, которые могут обжигать слизистые носа и горла, а при попадании в нижние дыхательные пути провоцировать одышку. При этом эксперты предупреждают, наибольшей опасности подвергаются дети и животные, так как они ниже ростом и вдыхают больше паров. Чтобы эту опасность исключить, нужно применять для дезинфекции растворы на спиртовой основе.