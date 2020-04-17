NTD – индейцы в Перу защищаются от коронавируса масками из пальмовых листьев

17.04.2020, 23:06, Новости дня

Перуанские индейцы защищаются от коронавируса самодельными масками из пальмовых листьев. Они также решили перекрыть доступ в свои общины, чтобы вирус не смог проникнуть извне. Однако лабораторно проверить наличие заражённых невозможно, поскольку тестов там нет, передаёт NTD. Главы общин также жалуются, что уже начинают ощущать нехватку еды.

Самодельные маски и карантин стали единственными средствами, с помощью которых коренные народы Перу защищаются от коронавируса. Эта община полностью изолирует себя от остальной страны.

НОРА ЛЕГУЯ, глава общины: Наша аборигенная община называется Эль-Пилар. Мы приняли решение закрыть нашу общину, чтобы никто не мог прийти и заразить нас вирусом, который влияет на весь мир.

Так же поступили и другие аборигенные группы. Однако многие уже начали ощущать нехватку еды. Лидеры общин опасаются, что люди в поисках еды могут выйти, а потом занести вирус в свои племена.

ХУЛИО КУСУРИЧИ, президент Федерации коренных народов: Мы дадим президенту время. Если ничего не произойдёт, тогда общины Амазонии будут требовать еды, поскольку наши плантации маниоки больше не могут поддерживать нашу жизнь.

Президент страны признаёт проблему.

МАРТИН ВИСКАРРА, президент Перу: Эти сообщества находятся в очень отдалённых районах, к ним сложно добраться, особенно в этот период мобилизации. Но это не означает, что мы о них забыли.

В северном регионе Лорето проживает около 1170 племенных общин. Они говорят, что их члены уже умирают от вируса. Однако лабораторно подтвердить это невозможно, поскольку тестов там нет.

В Перу официально выявлено более десяти тысяч заболевших коронавирусом. Скончалось 230 человек.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2020 года.