 

Глава канадского МИД: Канада и Украина никогда не согласятся на отказ от претензий к Ирану в деле о крушении самолета МАУ

17.04.2020, 23:00, Новости дня

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования в деле о крушении самолета “Международных авиалиний Украины”, который был сбит иранскими силами ПВО 8 января 2020 года. Об этом он заявил в интервью агентству The Canadian Press (цитаты из интервью приводит National Post).

По словам Шампаня, официально Иран такое предложение не выдвигал, однако, подчеркнул министр, “нет никаких шансов, что Канада, Украина или другие страны, потерявшие граждан в авиакатастрофе, когда-либо согласятся отказаться от своих прав, чтобы привлечь Иран к ответственности”.

Глава МИД Канады отметил, что такое решение не будет соответствовать “решимости, которую [стороны] продемонстрировали в намерении отстаивать справедливость для семей погибших”.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что Boeing приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.
14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) написала, что Иран предлагает Украине признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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