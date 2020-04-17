 

Зеленский о “Слуге народа”: Все хотят, чтобы этот корабль утонул

17.04.2020, 23:00, Новости дня

У представителей партии “Слуга народа” много недоброжелателей. Об этом 17 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“От них все зависит, но в этом шторме, в этом океане, в этой Верховной Раде очень много “акул”, очень много людей “плавают”, и все хотят договориться с этой командой. …Все знают, что со мной ни одна “акула” не сможет договориться, а люди – они разные. Поэтому все зависит от каждого человека в партии “Слуга народа”. Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Все хотят”, – заявил глава государства.

По его словам, “эта партия способна очень быстро менять страну”.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году партию “Слуга народа”, которая позиционировала себя как пропрезидентская, поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. С учетом нардепов-мажоритарщиков фракция “Слуги народа” стала монобольшинством в Раде, в нее сейчас входит 248 нардепов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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