Зеленский о деньгах МВФ: Выгодно нам, не выгодно – сейчас это как кровь для организма человека

17.04.2020, 23:00, Новости дня

В нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги Международного валютного фонда (МВФ). Такое мнение 17 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” выразил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Украина выжить без денег МВФ.

“Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам доводить ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Их и так много… Если у нас есть действительно такая поддержка, она для нас важна. Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Выгодно нам, не выгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснил он.

По словам главы государства, меморандума Украины с МВФ ожидают другие страны и финансовые организации, чтобы предоставить Киеву финансирование на сумму “минимум $8 млрд”.

“У нас будет больше денег”, – подчеркнул Зеленский.

В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие Верховной Радой законопроектов о рынке земли и совершенствовании системы урегулирования банковских проблем позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении приняли 30 марта. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

31 марта 2020 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Законопроект предусматривает, что рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По словам Зеленского, в течение двух недель после принятия законов страна может получить от МВФ $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи будет увеличена до $8 млрд.

Ожидается, что законопроект, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, будет рассмотрен во втором чтении после 21 апреля.