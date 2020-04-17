Нобелевский лауреат: коронавирус содержит частицы ВИЧ и создан искусственно

17.04.2020, 22:55, Новости дня

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье сообщил о лабораторном происхождении коронавируса. Кроме того, по его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.

Такие выводы Монтанье сделал, опираясь на изучение структуры вируса, приведенное в исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Ученый в малейших деталях изучил вирус, что позволило ему обнаружить в SARS-CoV-2 элементы ВИЧ. Якобы исследование аналогичного типа пыталась опубликовать группа индийских ученых, но подверглась огромному давлению.

Люк Монтанье отметил, что коронавирус был выпущен случайно из китайской лаборатории, которая пыталась изобрести вакцину против СПИДа, сообщает Pourquoi Docteur. С COVID-19 якобы были произведены манипуляции, утверждает нобелевский лауреат. Французский вирусолог отметил, что вирус имеет неестественное происхождение, он разработан молекулярными биологами.

Другой вирусолог из Франции Этьен Симон-Лорьер, в свою очередь, заявил, что утверждения его коллеги являются глупостью. По его словам, в новом коронавирусе обнаружены совсем небольшие элементы, присутствующие во всех других вирусах этого семейства. Симон-Лорьер подчеркнул, что это части генома, действительно похожие на многие элементы в генетическом материале бактерий, вирусов и растений, сообщает ТАСС.

Ранее власти США обвинили Китай в замалчивании обстоятельств появления коронавируса. Франция, в свою очередь, сочла такие доводы безосновательными.