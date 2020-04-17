 

Игроки НБА согласились с сокращением зарплат на четверть

17.04.2020, 22:55, Новости дня

Заработная плата баскетболистов клубов Национальной баскетбольной ассоциации будет сокращена на 25% во время пандемии коронавируса. К подобному соглашению пришли руководство НБА и профсоюз игроков.

Баскетболисты получать апрельскую зарплату в полном объеме, но начиная с 15 мая их заработок уменьшится на четверть. Если же сезон будет возобновлен, то игрокам вернут деньги.

Регулярный чемпионат НБА был прерван в марте после того, как у центрового "Юта Джаз" Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Сроки возобновления соревнований пока неизвестны.



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