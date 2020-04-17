Выходцы из России спасли пенсионера из горящего дома во Франции

17.04.2020, 22:55, Новости дня

Двое проживающих во французском департаменте Сена и Марна россиян во время пожара спасли оказавшегося в огненной ловушке пенсионера. Очевидцы сняли отважный поступок на видео.

Героями стали уроженцы Чечни 33-летний Джамбулат Домбаев и 40-летний Махди Улубаев, уточняет 20 minutes. Первый перебрался во Францию семь лет назад, второй — девять, но вида на жительства они пока так и не получили. Последние годы они живут в 18-тысячном городе Монтро-Фот-Йон, что примерно в полутора часах езды к юго-востоку от Парижа. Именно здесь 15 апреля и случился пожар.

Огонь вспыхнул около 18:30 по местному времени на первом (жилом) этаже семиэтажки и быстро перебрался на второй и выше. Пожилой мужчина укрылся от дыма на балконе, но дальше ему отступать было некуда. Свидетелями драмы стали десятки человек, а на помощь до прибытия пожарных бросились четверо, в том числе и Джамбулат и Махди. Первый соорудил подставку из мусорных баков, поднялся по ним на первый этаж над гаражом, а затем по перилам забрался выше.

"Я боюсь! Я не могу ходить", — услышал он слова задыхающегося пенсионера.

Джамбулату пришлось проследовать на его балкон и на руках вынести мужчину, которого он передал опасно свесившемуся Махди. Очевидцы приветствовали этот поступок аплодисментами.

Пожилого француза спасли, но без жертв пожар все же не обошелся — в огне погибли местная жительница и ее трехлетняя дочь, еще 10 человек пострадали.