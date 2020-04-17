Мнение: Тотальное заражение, карантин по-уханьски и закрытие церквей в Москве

17.04.2020, 22:54, Разное

1. Вчера под натиском коронавируса пал последний российский регион, в котором до сих пор не было случаев заражения. И это, как ни странно, были не слабонаселённые, удалённые от больших турпотоков Чукотка или Ненецкий автономный округ. По какой-то загадочной причине дольше всех продержалась Республика Алтай:

https://lenta.ru/news/2020/04/16/alllandcorrupted/

В горном Алтае, конечно, населения тоже немного, 220 тысяч, но это всё же в 4 раза больше, чем на Чукотке, и в 5 раз больше, чем в НАО. Тем не менее странно, что китайский вирус так долго не мог просочиться в регион, который непосредственно граничит с Китаем.

Если значительной вспышки эпидемии на Алтае так и не случится, это поможет развитию туризма в регионе, когда кризис пойдёт на спад.

2. Москвичей, похоже, скоро закарантинят по уханьскому сценарию — с жёстким запретом на выход из квартир:

https://www.ixbt.com/live/sw/obzor-prilozheniya-gosuslugi-stop-koronavirus-kak-poluchit-propusk-dlya-vyhoda-iz-doma-v-moskve.html

Кстати, в последние 10 лет, когда Китай стал мировым лидером по экономике, мы невольно начали учить названия китайских городов и провинций, которые раньше были для нас «неважными». Ухань, Шеньчжень, Гуанчжоу… Ещё лет 20, и мы, пожалуй, будем знать китайскую географию не хуже, чем знаем сейчас американскую.

3. Цитирую письмо читателя по поводу закрытия храмов в Москве:

В Москве закрыли церкви:

http://www.patriarchia.ru/db/text/5620438.html

Многие православные пишут, что никогда в истории России не было закрытия церквей, даже при войнах, эпидемиях и т.д. Отдельные горячие головы собираются протестовать, собираться на Пасху тайно и т.д. Некоторые авторитетные люди пишут петиции начальству с просьбой церкви в Москве открыть – вот, например, доктор физико-математических наук Савватеев:

https://www.facebook.com/savvatan/posts/224883561937928

Я предпринял историческое расследование и нашёл, что тезис неверен.

В 1771 году в Москве была эпидемия чумы, власти церкви закрыли:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чумной_бунт

После этого в законодательство Царской России было официально введено право местного начальства закрыть церкви.

Прочитать об этом можно в Уставе о Карантинах, параграф 1378. Полный текст см. на сайте Российской Государственной Библиотеки:

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003546287