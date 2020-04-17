Путин предупредил губернаторов о персональной ответственности за работу по борьбе с коронавирусом

17.04.2020, 22:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах напомнил главам регионов об их личной ответственности за подготовку медучреждений.

«Персональная ответственность каждого руководителя региона [в том, чтобы] лично организовать всю работу по повышению готовности и наращиванию возможностей системы здравоохранения на местах», – сообщил президент, информирует ТАСС.

Президент также поручил министерствам вести более плотную работу с регионами в борьбе с коронавирусом. Глава государства отметил, что «не везде это происходит, и это тревожит», передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин подчеркнул, что в регионах работы по борьбе с заболеванием должны вестись особенно интенсивно.

Он напомнил, что правительство уже выделило свыше 36 млрд рублей на дополнительные заявки регионам в борьбе с коронавирусом.

«Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специального коечного фонда… Хочу проинформировать вас о том, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на такие дополнительные заявки. Обращаю внимание – эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что все выплаты медработникам, борющимся с заболеванием, должны быть сохранены в полном объеме. Работы по борьбе с коронавирусом необходимо выполнить качественно и в срок, отметил он.

Глава государства также объявил, что будет создан дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, необходимо оперативно отработать заказы регионов, занятых борьбой с заболеванием.

Ранее в ходе совещания глава государства сообщил, что в Коми и во Владимирской области складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, губернаторы регионов должны отчитаться. Кроме того, Путин отметил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы.