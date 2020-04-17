Число умерших с коронавирусом пациентов в мире превысило 150 тыс. человек

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17.04.2020, 22:53, Новости дня

Количество умерших людей с положительным результатом теста на заражение новой коронавирусной инфекцией достигло 150 тыс. 948, говорится в докладе Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок властей стран мира.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, число вирус-положительных в мире достигло 2 млн 214 тыс. 861 человека. Выздоровели 564 тыс. 525 человек, передает ТАСС.

При этом наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 683 тыс. 786 заразившихся приходятся 34 тыс. 575 жертв. В Испании заражены 188 тыс. 93 человека, умерли 19 тыс. 613, в Италии насчитывается 22 тыс. 745 жертв на 172 тыс. 434 инфицированных. 147 тыс. человек заражены во Франции, 139 тыс. – в Германии, 109 тыс. – в Великобритании.

Напомним, к вечеру четверга от коронавируса в мире умерли около 140 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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