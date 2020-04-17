 

Мнение: Журналиста убила пневмония…

17.04.2020, 22:45, Разное

Алексея Кулешова знала вся Казань. Каждый вечер он выходил в эфир местной телекомпании и рассказывал людям новости города.

Алексей умер от двухсторонней пневмонии. Болезнь протекала стремительно… Ему было всего 39 лет.  Проститься с известным  журналистом пришли сотни людей…

Кулешов умер в марте прошлого года, когда мир еще знать не знал про коронавирус…. Может, это хорошо, что год назад про коронавирус мы еще не знали. Хоть простились люди с Алексеем по-людски… А если бы знали, то вписали бы Кулешова в список жертв корнавируса, писали бы, что его убила инфекционная зараза… И похоронили бы журналиста в условиях «режима самоизоляции»…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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