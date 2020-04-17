Выходит фильм «По ту сторону видимого» о непризнанном гении живописи Швеции

17.04.2020, 22:37, Новости дня

Пытаясь удержаться на плаву в условиях карантина, американские дистрибьюторы фильмов и кинотеатры пробуют новые формы сотрудничества. Так, документальную ленту «По ту сторону видимого» (Beyond The Visible) дистрибьюторы Kino Lorber и Zeitgeist Films решили демонстрировать в формате «видео по заказу» (VOD), договорившись об этом со многими артхаусными кинотеатрами по всей стране. Предполагается, что коммерческий стриминг будет ими осуществляться по определенному графику через онлайн-канал Kino Marquee.

В пятницу 17 апреля виртуальный показ этого фильма стал доступен на сайтах Бруклинской академии музыки (BAM) в Нью-Йорке, киноцентра Laemmle Monica в Лос-Анджелесе и десятков других артхаусных площадок США.

Фильм «По ту сторону видимого» снят немецким режиссером польского происхождения Халиной Диршка (Halina Dyrschka). Он посвящен жизни и творчеству шведской художницы Хильмы аф Клинт (Hilma af Klint, 1862-1944). Ее картины, до недавнего времени известные лишь немногим, предвосхитили радикальные эксперименты таких пионеров абстрактной живописи, как Василий Кандинский, Казимир Малевич и Пит Мондриан.

Первая абстракция аф Клинт датирована 1906 годом, что на четыре года раньше первой живописной абстрактной работы Кандинского. Но на протяжении десятилетий она оставалась непризнанным гением. Лишь в последние два-три десятилетия ее имя стали упоминать в ряду крупнейших мастеров изобразительного искусства 20-го века. Выставки ее картин привлекли внимание любителей искусства, включая недавнюю ретроспективу в музее Гуггенхайма, ставшую мировой сенсацией.

Чем же объяснить долгие годы забвения и замалчивания? Фильм Халины Диршка ставит жизнь и творчество шведской художницы в контекст борьбы женщин за равноправие и подвергает нелицеприятному анализу некоторые механизмы функционирования мирового арт-рынка.

Режиссер и продюсер Халина Диршка родилась в Берлине. Изучала актерское мастерство, классическое пение и киноискусство. Основала частную компанию Ambrosia Film. Сняла несколько короткометражных лент. «По ту сторону видимого» – ее полнометражный дебют.

Кадр из фильма

Режиссер Халина Диршка по Скайпу ответила на вопросы корреспондента Русской службы «Голоса Америки».

Олег Сулькин: Когда у вас пробудился интерес к наследию Хильмы аф Клинт?

Халина Диршка: Я прочитала статью в немецкой прессе о персональной выставке неизвестной художницы конца 19-го – начала 20-го века. Меня заинтриговал заголовок статьи: «Историю искусства необходимо переписать». Было это в 2013 году. Через несколько месяцев в Берлине я посетила выставку «Хильма аф Клинт – пионер абстракции». И лишилась дара речи. Застыла посреди зала в окружении огромных картин и буйства красок. Картины эти открывали целый непознанный мир. Меня сразу же озадачило и отчасти возмутило – почему до сих пор мы ничего не знаем об этой замечательной художнице? Такие гигантские полотна трудно спрятать от людских взоров. Кто заинтересован в маргинализации достижений аф Клинт? Я решила во всем этом разобраться и сделать фильм.

О.С.: Так почему на протяжении десятилетий о ней столь мало говорили и она была практически неизвестна?

Х.Д.: Все знали, что сотни ее работ хранятся на ее родине, в Швеции, но много лет крупнейшие музеи мира упорно отказывались устраивать ее выставки. Почему? То, что я сейчас скажу, – мое предположение. Почему-то в аф Клинт видели безумную старуху, увлеченную мистикой и общением с духами умерших. Кандинский тоже увлекался мистикой, но его безумным не считали. Мне хотелось разобраться в механизме современного рынка изобразительного искусства, где одних художников почитают как великих, а других намеренно игнорируют. Полагаю, что авторитет Кандинского как первопроходца столь непререкаем в наше время, что появление художницы, которая до него начала делать абстракцию, причем не разовые одну-две работы, а огромные циклы, оказалось крайне неудобным открытием. Меня шокировала близорукая и маловразумительная позиция ведущих институций по искусству 20-го века, таких как музей Гуггенхайма и Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, которые долгое время упорно игнорировали аф Клинт.

О.С.: Может быть, дело в деньгах, которые крутятся на арт-рынке?

Х.Д.: Да, конечно, но я не могла даже предположить, что речь идет о столь гигантских суммах. Нынешний мировой арт-рынок совершенно безумен. Статус-кво, включающий ценовой рейтинг, выгоден и удобен слишком многим, чтобы что-то менять. Признание важности огромного наследия аф Клинт призвано повлечь за собой определенные подвижки в иерархии мастеров 20-го века. Большие музеи сопротивлялись этим изменениям до того момента, когда просто стало немыслимым их не замечать. После первой выставки в Лос-Анджелесе в 1986 году с оригинальным искусством аф Клинт познакомились многие любители живописи Европы и США. Но ее работы и по сей день не являются частью мирового коммерческого рынка. Они не продаются.

О.С.: Почему? Это позиция наследников?

Х.Д.: Распорядители ее наследия – семья аф Клинт и фонд ее имени в Стокгольме. Хильма завещала своему племяннику не продавать ее работы после ее смерти. Сегодня очень многие хотели бы их купить.

О.С.: Как вы объясняете еще одно условие завещания – разрешение выставлять работы не ранее чем через двадцать лет после ее смерти?

Х.Д.: Полагаю, что аф Клинт понимала, что опередила свое время, что современники не поймут ее творчества. Она умерла в 1944 году. Еще шла мировая война, и она, видимо, не хотела, чтобы ее картины выставлялись во времена хаоса, разрухи и неопределенности. Но фактически мораторий продлился не двадцать, а больше сорока лет.

О.С.: Почему участие в группе «Пять» оказалось столь важным для аф Клинт?

Х.Д.: Она начала сотрудничество с четырьмя художницами-единомышленницами в 90-е годы 19-го века. На протяжении десяти лет они встречались раз в неделю, проводили медитации и спиритические сеансы, вызывали духов. Благодаря совместной работе с этой группой аф Клинт разработала экспериментальный «автоматический» рисунок, который можно считать попыткой создания оригинального художественного языка. Кружок со временем расширился, пришли новые люди.

О.С.: Вы рассказываете в фильме, что на мировоззрение аф Клинт оказали определяющее влияние теософия и оккультизм, что она была сильно увлечена учениями Елены Блаватской и Рудольфа Штайнера.

Х.Д.: Она относилась к своим живописным работам как к спиритуальному опыту. По ее признанию, выбор формата картин, геометрических фигур в композиции и колористических комбинаций, диктовались ей свыше. Просмотр ее живописи призван был стать духовным переживанием. «Картины для храма» – так называлась первая серия ее абстрактных картин, начатая в 1906 году и законченная в 1915-ом году. Она насчитывала 193 работы. Это многоцветные композиции с геометрическими и орнаментальными мотивами. Зритель проходил через алтарь, затем поднимался на астрономическую башню, где мог любоваться звездным небом и предаваться размышлениям. Мне это все очень нравится. Ведь это не только искусство, но и кладезь идей. Возможно, ей не хватило жизни, чтобы их реализовать.

О.С.: Уместно ли сравнивать аф Клинт с другим гением скандинавской культуры Эдвардом Мунком?

Х.Д.: Да, сейчас многие их сравнивают. В начале своей карьеры она находилась под влиянием экспрессионизма Мунка. Творческий метод, взгляд на мир у них был очень разный, но их значение для своих стран – аф Клинт для Швеции, Мунка для Норвегии – огромно.

О.С.: Можно ли сказать, что Хильма аф Клинт прожила счастливую жизнь?

Х.Д.: Да, я так думаю. Некоторые полагают, что она была замкнутой, застенчивой и одинокой. Но, смотрите, она много путешествовала, любила общение. Не всякое общение, а только то, что приносило ей духовное удовольствие. К концу жизни она обрела независимость от чужих суждений