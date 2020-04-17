Мнение: Дурилка Собянин, почетный московский оленевод

17.04.2020, 22:30, Разное

Вы знаете, кто этот неизвестный герой на фото? Это Сибанов Шамиль Мансурович. Начальник полиции на московском метрополитене. Человек, который не подчиняется никакому Собянину.

Кстати, весь смех ведь в том, что по поводу массового перезаражения москвичей, устроенного на станциях метро 15 апреля, винить одного Собянина было бы несправедливо. Можно даже сказать, что обвинять его в случившемся вообще неправильно. Мы ведь не сможем взять да засадить некоего мужчину в тюрьму за изнасилование, если перед этим нам объективная экспертиза предоставит не вызывающие сомнений данные, что он – полный импотент? Не сможем. Нет орудия – нет преступления.

Точнее, Собянина можно обвинять в искусственных столпотворениях у метро примерно с тем же основанием, с каким прошлым летом его обвиняли в “разгонах демонстраций и избиениях дубинками мирных митингующих москвичей”. То есть – обвинять без всяких оснований.

Дело ведь в том, что Собянин – как и всякий российский губернатор – это петрушка. Дурилка картонная. Губернатор любого российского региона ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не может никого ни “разогнать”, ни “согнать”, ни совершать любые другие насильственные действия над вверенным ему народномассовым контингентом… почему? По очень уважительной причине: губернаторам в России “силовики” не подчиняются.

Как пела Красная Шапочка – “то есть абсолютно!” Вообще не подчиняются. Нет ни одного государева человека не то что “с ружьем”, но даже с пистолетом, который бы входил в подчинение так называемой “региональной власти” (про совсем уж потешную “муниципальную власть” я тут даже не говорю).

Более того: федеральная власть уже очень давно максимально позаботилась о том, чтобы “на местах” у тамошних начальников не было даже косвенных рычагов воздействия на “силовиков” – например, фискальных. Если на заре нынешней российской государственности, в 90-е, “регионалы” еще должны были как-то финансировать “из своих источников” ментов, орудующих на той же территории (и это давало какие-то возможности влиять хотя бы на уровне “пряника”, “дам-не дам”) – то потом стараниями послушной ГосДумы из законодательства были тщательно вычищены все денежные канальчики и трубочки, связывающие “ментов” и “регионалов”: ВСЕ силовики были переведены на ПОЛНОСТЬЮ федеральное финансирование.

То есть, обвиняя дурака Собянина в жестокости, самоуправстве и глупости, надо все-таки понимать простую вещь: ни начальник московского ГУВД, ни начальник УВД на Московском метрополитене московскому мэру не подчиняются. Они – полностью независимы от так называемого “Города”, поскольку входят в свою, СИЛОВУЮ вертикаль, которая замыкается напрямую на президента (и, хе-хе, проходит МИМО так называемого “премьера”, который в данной системе власти такой же михрютка, как и губеры).

Собянины, мишустины, все эти бесчисленные бегловы в системе росвласти – типичные “ложные мишени”. Из того, что они имеют возможность воровать миллиардами, на самом деле никак не следует, что при этом еще и действительно чем-то управляют. В.И.Ленин, беспощадный практик, определял государство как “аппарат насилия” – и из этого определения неопровержимо следует, что вся так называемая “публичная” власть в РФ – мэры, губеры, министры (кроме “силовых”) – никакой властью вообще не являются.

В политике управляет тот, кто контролирует аппарат насилия. Кто в РФ РЕАЛЬНО контролирует бесчисленных “силовиков” – тайна сия велика есть. Но уж точно – не Собянин.

Обыватели в России, понятно, привыкли плевать на все эти “тонкости” – мол, “да какая разница” и “мы люди маленькие”. Опять же – эта непритязательная позиция кое-как годится для спокойного и сытого времени. А в кризисных ситуациях вовсю проявляются недостатки такой модели управления: если реально страной управляют “неизвестные силовики”, то “силовикам” ведь, по большому счету, плевать на население. У них нет задачи решать скучные “гражданские” задачи – они за это не отвечают. У них главное – “чтобы беспорядки не нарушали”. А будет ли у людей что жрать, где покупать, кому лечить, где жить – это не проблема “силовика”.

Что мы и имеем сейчас по всей стране. КРАЙНЕ непрозрачная система управления. ПОЛНЫЙ произвол.

И всякие оленеводы, которых так хорошо использовать для “спуска пара”. Кто лучше – Собянин или Мишустин? То, что оба клоуна ничего не решают и ни к каким реальным рычагам не допущены (и сами это прекрасно знают, и охотно играют по этим правилам) – это мы “не знаем”. Меньше знаешь – крепче спишь. Привыкли мы жить в фантомном государстве, устроенном непонятно кем по непонятно каким правилам.