 

Ученые: Половина заболевших COVID-19 могли заразиться от людей без симптомов

17.04.2020, 22:30, Разное

Эксперты Китая обнаружили, что 44% больных заразились коронавирусом от людей не имеющих симптомов. Рекомендация соблюдать социальное дистанцирование и носить маски считается хорошим вариантом для уменьшения распространения инфекции.
Ученые сообщают, что COVID-19 начинает распространяться за 2-3 дня до возникновения первой симптоматики у заразившегося, а после ее появления вирусная нагрузка снижалась. Специалисты исследовали истории болезней 94 пациентов, у которых был подтвержден диагноз. Также была проанализирована выборка из 77 пар, где достоверно известно, каким образом произошло заражение.

Эксперты заметили высокую концентрацию микроорганизмов в мазках из горла в период возникновения симптомов и поняли, что пик инфекции пришелся на то время, когда болезнь не проявляла себя. До 44% больных были инфицированы, когда самоизоляция не была соблюдена.

В процессе работы специалисты сравнили данные о выявлении вируса и информацию о периоде инкубации, а также методических интервалах между передачей инфекции. Экспериментаторы отобрали мазки у 414 пациентов с момента возникновения симптомов и спустя 32 дня после начала болезни, во всех образцах был выявлен вирус. Пол и возраст не имели значения, болезнь одинаково тяжело протекала у всех групп лиц.



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