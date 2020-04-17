 

Эксперты: Вспышка коронавируса в Китае могла начаться еще в сентябре 2019 года

17.04.2020, 22:30, Разное

Эксперты из Кембриджского университета предположили, что первая вспышка коронавируса в Китае могла начаться ещё в сентябре 2019 года на юге страны. Именно тогда вирус начал мутировать и впоследствии медики зарегистрировали Sars-CoV-2.
Исследователи детально анализируют данные медицинских учреждений с целью выяснить происхождение нового вида коронавируса. Они нашли информацию, из которой следует, что первоначально COVID-19 появился между 13 сентября и 7 декабря 2019 года на юге Китая, а не в Ухане. В этот город занесли штамм уже известного вируса, а до этого момента, предположительно, он находился в теле человека или летучей мыши и не имел способности передаваться между особями, пишет интернет-издание «Хайтек».

Помимо поиска происхождения Sars-CoV-2, учёные заняты и нулевым пациентом с коронавирусом. Пока обнаружить достоверную информацию не удалось. Медики надеются найти первого человека с положительным анализом на COVID-19 и детально изучить его.



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