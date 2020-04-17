Дмитрий Губерниев обвинил актера Валерия Баринова в обмане

17.04.2020, 22:30, Разное

Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал свой ответ актеру Валерию Баринову, который прежде «поставил на место» сотрудника «Матч-ТВ» после слов об «унижении». Их ссора произошла из-за разговоров о понижении зарплат футболистов «Локомотива».

Известный отечественный артист и фанат московского «Локомотива» Валерий Баринов рассказал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев связался с ним, отметив в процессе разговора, что тот его унизил и оскорбил. Актер, в свою очередь, считает, что поставил собеседника на место. По его мнению, в РФ все знают, что он не занимается комментированием, а поведение Валерия Баринова смотрится низко и мелко. «Что вы так врете?», – поинтересовался у оппонента Губерниев.

Наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин выступил против снижения зарплат игроков столичного клуба на фоне приостановки отечественного первенства из-за пандемии коронавируса. После этого Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера, а за того вступился Баринов. «Он меня разозлил», – сказал актер, который остался доволен собой после произошедшего скандала.