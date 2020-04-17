 

Коронавирус не может просто исчезнуть, считает ведущий инфекционист США

17.04.2020, 22:30, Разное

Американский иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи, известный своими работами в области исследования различных вирусов, считает, что пандемию коронавируса некорректно сравнивать со вспышкой SARS-Cov в 2004 году. Напомним, тогда эпидемия атипичной пневмонии сошла на нет спустя несколько месяцев.

«Должен сказать, что скорость передачи этого вируса от человека к человеку беспрецедентна. Такие вирусы не исчезают сами собой». – заявил Фаучи, подчеркнув, что COVID-19 очень отличается от других болезней, в том числе атипичной пневмонии и ВИЧ/СПИД. 

Ученый отметил также, что без вакцинации победить пандемию не удастся.

Ранее Фаучи неоднократно подвергался критике за свою осторожную позицию в вопросе снятия карантинных мер и возможных рисков для здравоохранения. По его мнению, власти США должны приложить максимум усилий для того, чтобы увеличить объемы тестирования и ускорить создание вакцины. Только после этого можно будет думать о поэтапном выходе из локдауна. Представители республиканской партии США заявили, что страна терпит экономическое бедствие во многом из-за того, что власти в своих решениях опираются на рекомендации Энтони Фаучи. 



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