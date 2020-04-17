“Я очень сильно поправилась!”: Кожевникова перестала влезать в свои вещи

17.04.2020, 22:28, Разное

Звезда боится, что последствия карантина для ее фигуры могут быть плачевными. По ее словам, холодильник в изоляции – опасная штука.

“Я очень сильно поправилась!” – цитирует артистку Grazia. Она отметила, что ее пятая точка растет не по дням, а по часам. Начав примерять платья, Мария Кожевникова ужаснулась, поскольку ни в одно не влезает.

Корень проблемы актриса видит в детстве. Ведь если человек был чего-то лишен, то через годы это “добирает”. Она призналась, что если видит хлеб, то обязательно его съест, как будто опасаясь, что больше не увидит его.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Янв 2019 в 7:57 PST

Звезда занималась в детстве спортом и из-за этого соблюдала строгую диету. Мария Кожевникова призналась, что с проблемами лишнего веса не могла справиться сама. Она даже обращалась к психологу.

Актриса отметила, что людям с лишним весом очень нужна поддержка. Она рассказала, что каждую беременность весила около ста килограммов. Это при том, что обычный ее вес – не больше 52 килограммов.