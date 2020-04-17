Более 30 кадетов Нахимовского училища заразились коронавирусом
17.04.2020, 22:28, Разное
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Состояние всех заразившихся описывается как нормальное. Симптомов заболевания у них нет, уточнили в пресс-службе. В настоящее время за кадетами наблюдают медики.
Заразить воспитанников мог один из преподавателей, который контактировал с гражданскими лицами в столице. Как сообщает “Вечерняя Москва”, кадеты не участвовали в тренировках парадных расчетов в Алабино.
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