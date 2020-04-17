Мнение: Письмо: “Боюсь закончить как старуха из сказки Пушкина”

17.04.2020, 22:18, Разное

Вот эта автор убеждена, что она – золушка.

И она думает, что описывает хоровод из мужчин, из которого не может выбрать.

Ей кажется, что ее проблема – это то, что у нее слишком велик выбор и слишком капризен нрав.

А на самом деле, это улитка в зеленом винограднике. И выбора у нее нет.

drop_the_game

Уважаемая Эволюция,

спасибо Вам, что есть такая рубрика и Вы тратите свое время на разборы.

(Автор считает, что моя работа – это “трата времени”. То ли дело ее работа)

Долго не решалась написать письмо, потому что вся история 4-в-одном, даже не знала, с чего начать, сама запуталась ужасно.

Письмо длинное, потому что все как-то сложно, и я сама в этом, конечно, виновата. Простите за объем, но у меня не получается разложить свою личную жизнь по полкам самой.

(Автор не могла сократить письмо, потому что хотела всю свою шкатулочку разложить, ей всякая мелочь казалась отдельным успехом)

Обо мне: 32, читаю блог примерно полтора года, живу в Европе, работаю адвокатом в международной конторе, есть трехкомнатная квартира, машина, хороший имидж, классные друзья. Доход очень хороший, сильно выше среднего. Пожаловаться не на что, даже в карантин работы очень много, спорт и скайпы с друзьями по вечерам спасают. Да и в любви особо пожаловаться не на что, сама все запутала в клубок.

(Жаловаться автор не хочет, наоборот хочет хвастаться. Какой у нее ведущий баг?)

В последние несколько лет у меня 3-4 любовных линии, которые движутся параллельно, отчасти из-за боязни одиночества, чтобы всегда был запасной вариант, отчасти из-за сложившейся привязанности к этим мужчинам. Плюс зловредная корона, которую сложно снять и которая заставляет меня бояться. Я очень люблю внимание и расстраиваюсь, если его совсем нет. И мне не совсем важно, кто там и как будет страдать, я могу поддерживать отношения и культивировать френдзону до последнего, от жадности до этого внимания.

(Про корону она кокетливо упоминает. Дальше она будет описывать, что все четверо мужчин от нее без ума. А вот она держит их в секс-онли или во френдзоне, жестокая золушка)

Начнем с главного, К., из-за которого, в принципе, вся эта ситуация сложилась, и с которым я была бы еще может счастлива вместе, если бы не мои скалки, и если бы я сразу оценила масштаб его СЗ.

К. на семь лет старше, познакомились мы три года назад, когда я еще жила вместе с моим бывшим П. и как раз заканчивала учиться. К. очень крутой адвокат по моей тематике, но в другой стране. Была его студенткой на курсах.

В день, когда начинались курсы столкнулась с ним в коридоре с утра, еще не знала, что он мой доцент. Подумала, какой классный. Побежала купить кофе и потом уснуть на последней парте, пока стояла в очереди опоздала на 10 минут. Захожу в аудиторию, а там он. Последние ряды заняты, подруга машет с первой парты прямо перед его столом. Он что-то пошутил, я сумничала на какой-то вопрос. Так и познакомились. Вечером пошли в бар, просидели там до трех ночи, пока нас не выгнали. С того дня виделись всю неделю каждый день в обед и вечером, он водил меня по классным ресторанам и красивым местам (его столица невероятно красивая), в пятницу он прогулял работу, я прогуляла курсы, и мы уехали загород. В воскресенье уехала к себе домой.

(Она такая спонтанная, спит на последней парте, между делом охмуряет преподавателя, в общем роковая девчонка)

В тот же день дома я без объяснения причин съехала от П. в другую комнату и сказала, что мы расстаемся. Я уже давно собиралась расстаться, но как-то не решалась. Я могла себя на тот момент уже нормально содержать и платить за квартиру, но привыкла к гораздо более комфортной жизни, мне не хотелось никаках переездов, не хотелось ухудшать жилищные условия и ограничивать себя в поездках. П. вообще очень классный и заботливый, но очень сложный. На несколько лет старше, умный, спортивный, крутая должность, много связей. Мы съехались практически через три месяца после знакомства по его инициативе и прожили вместе три года. Отношения держались на спорте, сексе и комфортном быте, но морально с ним очень тяжело. Ему очень сложно угодить и он постоянно воспитывает всех вокруг, не может радоваться простым вещам. Вначале ему очень нравилась моя карьера и работа, но через пару лет он стал капать мне на мозги, что мне нужно меньше работать и вообще лучше уйти на парт-тайм, что для меня пока не вариант. Нельзя было опоздать с работы домой ни на минуту – сразу скандал. Все его просьбы должны были выполняться сиюминутно – иначе опять скандал.

(П плюсовал, раздражался на нее как Онегин на Белоснежку в ФС, все время пилил, строил, но считал себя ответственным за нее)

После расставания через какое-то время П. съехал, но еще 1.5 года платил мне квартиру, свозил два раза в отпуск и в последнем отпуске сделал предложение. Он почему-то решил, что я рассталась, потому что хочу замуж (железная логика).

(Это логика обычного онегин-плюса, который считает себя ответственным за девушку, с которой жил три года и не женился)

Сейчас мы общаемся, но я с ним больше не сплю. Он приезжает раз в несколько месяцев, ремонтирует все что дома у меня сломалось, ест ужин и уезжает. Может и пожить у меня в гостиной несколько дней. В общем, мы типа друзья. Хочу отдать ему часть денег, из тех что он платил за квартиру, потому что сейчас зарабатываю даже больше, чем он. Не знаю, правильно ли это.

(И вот она думает, что он у нее во френдзоне. А онегин этот наверняка думает, что она у него)

П. про К. ничего не знал. К. знал, что я еще живу в квартире с бывшим, мы встречались в основном у него, и так неудачно вышло, что он привык, что я приезжаю сама. Ко мне он почти не приезжал, типа уставал.

(Он просто привык, поэтому и ленился)

Но когда приезжала я, он вкладывался по полной в плане времени, чувств и денег.

Отношения завязались в феврале, в августе у нас случился разговор, который все испортил. Он спросил, могла ли бы я себе представить, что буду работать в его стране, я недолго думая ответила, что такой вариант не рассматриваю, что для моей карьеры это будет серьезный дауншифтинг, и что мне придется еще 2-3 года потратить на язык и лицензию (тут по-моему даже по предложению Рапунцель с Училкой слышно).

На тот момент, я в короне вообще не осознавала, насколько высока для меня его СЗ, не осознавала это еще очень долго. Мне казалось, что мне и без него будет норм, и что я себе такого же и тут найду.

(Из-за ее колпачка на нем и ее короны на себе ей кажется, что этот разговор все испортил. Стесняша аккуратно спросил о ее планах, предложение делать не решился, хотя спит с этой девушкой полгода и ради него она рассталась с бывшим. И дальше он так огорчился, что больше уже этот разговор не поднимал. Хлипкий такой, может потому что из гейропы?)

В начале августа я вернулась домой, и мы не общались до сентября. Было очень тяжело, я поняла, что люблю, что сморозила глупость, надо было пропеть какую-нибудь арию про “может быть” и не рубить концы. В сентябре поехала выступать на конференцию в его город, его коллега был на конфе и скинул ему мою презентацию. К. позвонил и мы договорились поужинать, как друзья. За ужином стало ясно, что как друзья у нас не выйдет. Нам вообще видеться друг с другом нельзя, теряется рассудок и здравый смысл. Мы поехали ко мне в отель, и на следующий день он прогулял работу. Я вместо запланированных трех дней продлила отель и осталась на 10. Работала по удаленке.

(Здесь очень плохое мы. Представляет, как его плющит от страсти. А на самом деле?)

Когда вернулась домой, туман рассеялся, сказала ему, что все это было зря, что люблю его, но это ни к чему не ведет, все равно никто из нас не переедет. Ко мне ему вообще нет смысла переезжать, он превратится из крутого адвоката в среднего клерка в какой-нибудь корпорации, и в жизни мне этого не простит. Да он и не озвучивал такой возможности, иногда только кормил мнимыми обещаниями, что они откроют здесь свой офис (с чего бы, у них нет шансов на нашем рынке, он это сам знает, а я просто делала вид, что в это верю). Мы не общались месяц, до моего дня рождения. На мой день рождения позвонил К. и сюрпризом приехал П. До нового года я опять встречалась с П, пока на новый год он не решился сделать мне предложение.

(Она все время пишет про других мужчин, чтобы закамуфлировать полное отсутствие динамики с К. Он ничего ей не предлагает, хотя она то и дело пытается сбегать Неуловим Джо, но он не ловит и даже не замечает, что она убегает)

Опять закрутилось и с К., за все это время были и щипцы и скалки, и моя аддикция, и его ревность, хотя с нового года 2018 до апреля 2019 у меня был только он, и я ему не изменяла. Мы ругались постоянно, его хватало ровно на две недели, через две недели как по расписанию он объявлялся вновь, и все начиналось по новой. Все это изматывало и меня, и его ужасно, но расстаться не хватало моральных сил. Сказала, что я его люблю, но переехать не могу. Он сказал, что у него нет таких сильных чувств, как у меня, но я ему очень дорога и расставаться он никак не хочет. К августу 2019 я сказала, что так продолжаться не может, и перестала отвечать.

(Он ее не зовет замуж, не предлагает ей ничего конкретного, но она сама все время поднимает раговор с переездом. Что он ей сказал прямо, так это то, что чувств у него нет)

В апреле 2019 у меня уже появился любовник Л., классный, 35, подкаченный, очень красивый, стильный, на кабриолете и с красивой двухэтажной квартирой в моем городе. Он сразу знал про К., но сказал, мне, что он на любой формат согласен (это оказалось неправдой).

(Она хвастается, что новый парень не смог вынести секс-онли)

Я приезжала к нему и изливала свои страдания в его жилетку. В общем, сначала он шутил, что он мой плейбой, а потом стал обижаться и говорить мне, что чувствует себя моей личной проституткой. Я звонила ему в любое время когда мне надо, и говорила что заеду. Для меня у него всегда было время, когда ни позвони.

(Она приезжала редко и он не отказывал, потому что – молодой мужик, домосед и бесплатный секс с доставкой на дом – нормальная для него опция. Но слушать рассказы о бывшем не хотел, зачем ему эта муть. Она же старалась вызывать у него ревность этими рассказами и кормила корону. То есть она удивительно умеет превращать мусор разный в корм для короны. Опишите это)

Но ему не хватает драйва и статуса, высшего образования что ли. Он изначально из пригорода, нигде не учился, сразу стал заниматься бизнесом. Мне немножко некомфортно знакомить его со своими друзьями и коллегами, буду постоянно переживать, что он там что-то не то ляпнет. Особенно в политике его направо тянет. С августа Л. расцвел, решил, что я его девушка, рассказал родителям и проч., хотя я ему говорила, что мы друзья, которые просто спят друг с другом.

(Не понимают белладонны, что онегиным неудобно относиться к девушкам как к шлюхам, они всегда стараются по-человечески относиться)

В ноябре моя мама захотела поехать в отпуск в столицу, где живет К. Родители мои вообще не знали, что тут какой-то движ происходит у меня на личном фронте, веских поводов несбыться маминой мечте я не нашла. Я решила, что не буду видеться с К., забронировала квартиру на троих, чтобы не было соблазнов не прийти домой, все это на треклятые 10 дней. В октябре К. на мой ДР прислал цветы, поздравил меня всеми способами, ну я и разболтала, что еду на 10 дней в его город. Итог: мы виделись почти каждый день, иногда несколько раз в день, даже если это просто 10 минут на кофе на его работе. Сказал, что не может упустить ни минуты, ведь так редко меня видит. К нему домой я не поехала, сказала, что мы опять сделаем друг другу больно. Разболтала, что в конце ноября поеду в его страну, но в другой город на конференцию. Когда вернулась домой, он сообщил мне, что решил поехать туда тоже, хоть и доклад он делать не будет.

(Здесь опять полная шкатулка. И поздравил “всеми способами” и встречаться соглашался у себя на работе на 10 минут. Всю шкатулку ее опишите. Она спрашивает, как ей быть, но корону кормить перестать ни за что не захочет)

В день заезда я из-за работы опоздала на 8 часов, он четрые часа прождал меня на ивенте, чтобы познакомить меня со своими друзьями (похвастаться), потом мы пошли ужинать на рождественский рынок и потом в бар.

Тут уже было понятно, что к себе я опять не дойду. Он это спланировал заранее, потому что заранее позаботился снять парадный сьют на последнем этаже с видом на ночной город и балконом. В этот раз он напрочь отказываться предохраняться, говорил что нам нужно сейчас непременно сделать ребенка, что мы уже взрослые и нам давно пора, что многие семьи так живут, в разных странах, и видятся на выходных. Я сказала, что это не вариант, что люблю его, но это не то, что я хочу, что нормальной семьи нам все равно не видать.

(Она опять ему про нормальную семью, наверняка и про свои тикающие часики. И максимум, что он ей на это: это секс без резинки. При этом секс в резинке он в принципе не любит, как 95% мужчин, особенно КСЖ и после алкоголя)

Когда через два дня ехала домой на машине, меня трясло ужасно, я поехала прямиком к Л. и проплакала там два дня. Он убедил меня, что я не буду счастлива с К., даже если мы будем жить вместе, потому что начнутся другие проблемы, что нам без этой драмы будет просто неинтересно. Так ли это?

(Она хочет, чтобы я тоже ей покормила корону, как и любовник. Автор, вам было бы интересно с К, но он жить вместе с вами не хочет. И хотя вы делаете вид, что бежите Неуловимым Джо, вы и сами это понимаете под короной)

Через неделю я вылила на К. решето о том, как я безумно его люблю, но хочу нормальную семью, а не вот это вот все, что проблема не решаема, что мы ходим по кругу уже почти три года, но всегда упираемся в одну и ту же стену, что лучше отрезать все резко, будет больно один раз, зато потом заживет ну и в таком духе, очень пафосно, я надеюсь он это стер и не сможет никогда перечитать. Металлику отправила ему напоследок. Заблокировала его везде, чтобы он не успел ничего ответить или позвонить.

(Заблокировала везде, чтобы не читать его ответ: “Ты права”. Спряталась и стала ждать с щипцами. Но он опять не пошел ловить Неловимого Джо. Джо никто никогда не ловит)

Л. воспринял мое расставание с К. как руководство к действию, а я две недели себя чувствовала так, что пришлось взять больничный и наврать всем, что болею. На рождество уехала к друзьям на родину. На новый год в одну из европейских столиц. Л. обиделся, что я не поехала с ним к его родне, подарил мне на новый год поездку в Питер с ним (он никогда не был в России), забукал пять звезд с видом на Исакиевский, я сказала, что мы не пара чтобы ездить к родителям, и что такие вещи надо обговаривать заранее, и что у меня вообще планы уже давно.

(Л. как и П. онежий онегин и считал, что обязан делать шаги. А она ему сказала, что они – не пара. Для него это прозвучало как то, что оне не сделал ей предложение жениться. Она все время щипцует онегиных, но делает вид, что они ее атакуют. Ну и автор)

(Л. заезжал еще пару раз в 2020, просил переехать к нему и сдать мою квартиру, убеждал меня что полторы тысячи в месяц с квартирантов мне не лишние и в этот момент позвонил К., которого я так и не переименовала в телефоне. Я взяла трубку, а Л. хлопнул дверью и ушел. Потом написал мне, что мы ни разу не друзья и видеть он меня не может больше, потому что когда он меня видит, не может сдержаться).

Хочу тут сказать, что его СЗ как друга совсем не маленькая, что его общение мне очень важно, и что я не в плюсе, а скорее даже в легком минусе.

(Да это и так понятно, что не в плюсе. В плюсе как раз он, хотя и готов был жить вместе, чтобы облегчить ее финансовую ситуацию)

На рождество я разблокировала и поздравила К. Мне кажется, до этого момента вообще не осознавала его СЗ для себя, а она оказалась заоблачной. Я слилась со свистом. Извинялась, как могла, плакала, что поступила по-свински заблокировав его, сказала, что люблю и брошу все и перееду к нему, что могу переехать через год – надо подготовиться и сделать все по-умному, чтобы не потерять много денег.

(Неуловимые Джо, делая вид, что убегают от тех, кто их не догоняют, в конце концов и сами начинают верить, что за ними долго гнались и выбились из сил)

Он сказал, что через год его не устроит, что он устал, что он мне не верит, что он меня боится, что я непредсказуемая, что даже если я перееду, найду повод и также неожиданно уеду обратно, ну и наконец, что он меня больше не любит и что чувств у него уже не осталось никаких. Что вообще я вру, потому что нельзя любить и поступить, как я поступила. Потом сказал, что не хочет меня терять, что я ему дорога как человек, что он хочет быть друзьями и может даже работать вместе, когда все поуляжется. Я сказала, что не верю, что это возможно, что друзьями уже быть пытались.

(Это ария Жука в ответ на ее мольбы. И его предложение остаться друзьями)

В общем, на новый год я была у разбитого корыта. Под фейерверками познакомилась с М, который оказался из моего города. М. это просто джекпот для девушки. Ему 28, выглядит чисто викинг, у него был биотек стартап, который он продал и купил трехэтажный дом, работает в косметической корпорации теперь, супер спортивный – велик, горы, лыжи – в любой движ можно с ним, веселый, местный в третьем колене с огромной семьей здесь.

(Что ни мужик у нее, то звезда)

Встречаюсь с ним с февраля, но очень смущает, что он на 4 года младше. Но с ним очень беззаботно, он ничего не спрашивает, ничего не требует, приезжает раз в неделю на все выходные в карантин или забирает меня к себе домой. Пока что я еще не влюбилась, у меня это занимает обычно долго, но я чувствую, что его СЗ для меня растет, и моя для него тоже. У нас классные диалоги и я сильно выигрываю на контрасте с его бывшей, но это уже другая история, для другого письма, если Вы меня не заблокируете и оно еще будет.

(С ним так беззаботно, он ничего не предлагает кроме секс-онли. Так хорошо и комфортно, а то ведь другие мужики все время нашу автор замуж тащут)

С февраля мы общаеся с К. Снова. Несколько месяцев он был в командировке в Прибалтике, ему видимо там было очень тоскливо, вот он и стал писать. Звал приехать, я было согласилась, а потом у меня, как говорят здесь, похолодели ноги, и я стала придумавать причины от дорогих билетов до работы, но в итоге пришлось сказать правду.

Мы снова перестали общаться, а в марте у нас образовался на работе большой проект, и я предложила шефу включить в проект К. Для их фирмы это очень много денег, и коллаборация с нами в том числе может помочь ему стать партнером. Ну и адвокат он хороший очень. С тех пор мы общаемся снова, почти каждый день, сначала только по работе, теперь и на личные темы и даже флирт, но все только переписки.

(Начала метать корм, в общем. Теперь он не может с ней не флиртовать)

А сегодня у нас была телеконференция с К. и моим шефом, я услышала его голос впервые с начала декабря и меня затрясло. Ужасная, ужасная ошибка была включать его в проект. И теперь он пишет, как он рад был меня снова слышать, как жаль, что сейчас закрыты границы, а у меня сердце колотится, и я боюсь, что ночью сорвусь и сольюсь опять. Вообще не понятно, что он хочет и что от него теперь можно ждать…

(Он хочет отблагодарить за помощь. Но не знает как бы так отблагодарить, чтобы автор не вцепилась зубами)

И я не знаю что делать, кроме того, как пустить все по течению, но боюсь опять улететь со свистом, и как после этого будет работать с К. вообще непонятно.

Так вот, итог:

Есть Л., который выставил мне теперь ультиматум (либо я с ним и переезжаю к нему, либо мы не общаемся вообще), и с которым будет как за каменной стеной и он хочет семью (а мне 32 и у меня тикают часы). Он мне нра, но он аморфный, везде где горы или спорт – езжай без меня, он к дивану приклеен, как клей момент, а спортзал у него в квартире прям. И офис в квартире. У него уже 10 лет как карантин, мне кажется он сейчас вообще не чувствует разницы. Ну и меняться он не собирается.

(Л. надоело, что она рассказывает ему про других мужиков. Он хочет, чтобы она уважала его, а иначе не нужна. У нее получается, что если мужик рад секс-онли, то он “согласен на все”, а если ему наскучил секс без любви, значит “страдает от ревности”. Всегда все истолкует в корм своей короне)

Есть М., с которым все только развивается и ничего не ясно, даже с моей стороны не ясно, не то что с его, и у меня опять жадность просыпается, что лучше пусть будет пока на всякий случай, тем более что в постели он лучше всех вместе взятых, и по жизни драйвовый очень, ну и самый обеспеченный (да, меркантильная, но мне это важно).

(На М. она ставку сделала, но под короной понимает, что шансов мало, поэтому как все белладонны-рапаны будет пытаться “отвлекаться” на других, чтобы не слиться)

Есть К., которого я люблю до коликов, но я не знаю, что это теперь и к чему приведет (простит – не простит, а даже если простит, не факт, что мы не разругаемся опять, и не факт что он позовет переезжать, он теперь боится меня, может он вообще хочет дружить только потому что ему это сейчас очень выгодно, но стоит нам увидеться и наверное будет опять все по-новой).

(На К колпачок обиженного Бедняши и красная шапочка Волчонка Недолюбленного)

Ну и последний вариант: побыть одной.

(Отдохнуть от хоровода)

Встречаться с М. и развивать потихоньку с К. параллельно я тоже не хочу, не хочу опять обидеть К., не могу больше делать ему больно. Быть с Л. значит отказаться от всех, а я уже вижу пару моментов, где он меня не устраивает, и боюсь, что через пару лет, когда пойму, что все не то – будет поздно… Не хочу потерять К. навсегда, люблю его очень, хочу хотя бы знать, как он и что у него все хорошо.

Боюсь закончить, как старуха из сказки Пушкина.

(Это – самое интересное, про старуху. Она верит, что она перебирает мужиков)

Что всю жизнь буду жалеть, что не вышло с К., что если понадеюсь на К. и ничего не выйдет, то буду обвинять его во всех грехах. Что К. меня не простит, и ничего с ним не выйдет, а я буду думать об этом и мне будет больно. Боюсь свою личную жизнь профукать (куранты бьют, в общем).

Такая вот жесть. Спасибо за разбор.

drop_the_game

(“Выйти из игры” назвала себя автор, почти “убегающая с бала”)