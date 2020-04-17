В мире: Трамп предчувствует бегство из Белого дома

17.04.2020, 22:16, Новости дня

В США из-за угрозы коронавируса запущен в действие план, который изначально готовился на случай ядерной атаки на Вашингтон. Речь идет о работе специальных подразделений, которые должны эвакуировать из Вашингтона ключевые органы власти, в том числе президента страны. Как будет работать эта система и при каких условиях Трампа заставят сбежать из Белого дома в подземный бункер?

В пятницу 17 апреля президент США Дональд Трамп активировал план по эвакуации Белого дома и федеральных органов, расположенных в городе Вашингтон (округ Колумбия) в целом, пишет Newsweek. Сделано это в рамках борьбы с коронавирусом, и план будет задействован в том случае, если эпидемия критически ударит по американской столице и системе государственного управления. Скорее всего, в виде массовых беспорядков.

В полную боевую готовность приведено подразделение NCR (National Capital Region, Национальный столичный регион), имеющее статус «объединенной армейской группы» (JTF – Joint Task Force) общей численностью до 10 тысяч человек. Большинство из которых офицеры запаса, не носящие форму, но ядро группы состоит из отрядов спецназа и караульной службы постоянной готовности. Это мобилизационная мера, осуществляемая только в чрезвычайных обстоятельствах.

Существует еще так называемый JEEP – план экстренной эвакуации Пентагона, который вводится отдельным распоряжением президента. «Мы являемся той силой быстрого реагирования, которая позволяет нам мобилизовать силы в районе Вашингтона, эвакуировать людей. Мы похожи на большое такси, которое гарантирует, что все доберутся до места», – рассказал представитель гвардии Иллинойса и участник спецформирования Адам Ковальски. Ранее американские чиновники не исключали, что стремительное распространение коронавируса может нарушить работу властей.

NCR со вчерашнего дня получила в свое распоряжение вертолеты Blackhawk из Иллинойса. Один из бывших старших офицеров спецотряда сказал Newsweek на основе анонимности: «Никто не хочет говорить об эвакуации, особенно когда некуда идти». «Некуда идти» – это про то, что все американские планы по эвакуации федеральных органов власти заточены либо под мировую войну, либо под террористическую атаку. В этих случаях JTF-NCR берет на себя защиту Вашингтона на земле, в воздухе и в ряде случаев на воде и обеспечивает эвакуацию президента, правительства и военного командования на/в гору Шайенн. При этом «борт № 2» вице-президента всегда остается в воздухе в центральных районах США как альтернативный центр власти и командования, если что пойдет не так на земле.

В секретных протоколах homeland defense активированное подразделение должно «в случае атомного удара» или иной атаки по Вашингтону в первую очередь обеспечить безопасность федеральных чиновников из-за ожидаемых «гражданских беспорядков». Под «атомным ударом», кстати, в американских нормативных документах подразумевается не третья мировая война, а одиночный подрыв ядерного заряда (или сопоставимого с ним) какой-либо террористической группой. Предполагается, что гражданские беспорядки при подобных обстоятельствах неминуемы. В таких случаях JTF-NCR должно беспорядки подавить и вывезти из американской столицы важных гражданских и военных деятелей.

Значительная часть этого подразделения уже сейчас находится в состоянии готовности 24/7 на нескольких военных базах, а другая выполняет чисто рутинные, гражданские функции, типа развоза медицинского оборудования. Возник неприятный вопрос: кому все это подчиняется и как будет функционировать дальше?

Циркулируют слухи, что вооруженные силы, которые сейчас обеспечивают только охрану федеральных объектов и поддерживают деятельность агентств типа FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям), отвечающего за борьбу с коронавирусом, могут быть использованы для осуществления режима тотального карантина, в американской терминологии – stay-at-home. Вплоть до восстановления смертной казни на федеральном уровне и расстрела на месте за участие в погромах и массовых беспорядках. Пентагон не опровергает и не подтверждает все эти разговоры, отделываясь очень двусмысленной фразой, что «пока» спецподразделения защищают только объекты и людей FEMA и федеральные объекты особой важности.

Американская система гражданской обороны крайне забюрократизирована, как все в США. Существуют специальные документы, градирующие «федеральные объекты» по степени их критичной важности и сами угрозы для них по степени опасности. Степень угрозы для общества определяется специально выведенной математической формулой. Критерием успешной террористической атаки считается гибель 500 человек и потери от 300 миллионов долларов. Риск высчитывается по формуле: «Побщ = (Плюд + Прес) × Ра × Рт × Ру». Здесь: Побщ – общие потери; Плюд – потери людские; Прес – потери ресурсов; Ра – вероятность того, что атака будет совершена; Рт – вероятность того, что атака будет определенного типа; Ру – вероятность того, что атака будет успешной.

Придумали и считали все это специально обученные аналитики из так называемых Центров защиты инфраструктуры, которые существуют при губернаторе каждого штата. На федеральном уровне такой структуры нет. Каждый штат выживает в одиночку, а обращение к федеральной власти за помощью само по себе приравнивается к чрезвычайной ситуации. Отсюда и требование президента Трампа к губернаторам самим определять степень опасности и принимать решение о снятии или продлении карантина.

Подчеркнем: все это рассчитано и разработано после 2001 года для борьбы с террористическими угрозами, а никак не с природными катастрофами. Эпидемия – это вообще отдельная категория, для которой нет федерального протокола, ее даже под природный катаклизм типа урагана «Катрина» не подведешь. Кстати, трагедия Нового Орлеана в результате «Катрины» как раз была связана с тем, что штат Луизиана не мог обратиться за федеральной помощью, что породило множество протестов местных интеллектуалов – армия США в этот момент была очень занята Ираком, а не эвакуировала на вертолетах людей в Батон-Руж.

Федеральная защита объектов специальными подразделениями типа JTF-NCR также регулируется специальными протоколами. В первую очередь определяется важность объектов. Сейчас для США объектами первостепенной важности (КВО – критически важные объекты) названы: АЭС, ГЭС (более 2 Гватт), гидротехнические сооружения, объекты хранения стратегических запасов нефти и газа, вредные химические и нефтехимические производства, склады хранения ядерных материалов и боеприпасов.

В раздел «крайне важные» попали: системы энергоснабжения (более 2 Гватт), метрополитен, системы водоснабжения, подземные канализационные системы, магистральные трубопроводы, морские порты, крупные аэропорты, центры связи. В отдельную категорию попадает защита органов государственного управления, финансовой системы и сельскохозяйственного и продовольственного обеспечения.

Всего таких объектов чуть более 2500, включая сопряженные в Канаде (энергосистемы и трубопроводы).

Формально руководит всем этим департамент информационного анализа и защиты инфраструктур Министерства внутренней безопасности (Homeland defense). Защиту всего этого хозяйства должна обеспечивать Национальная гвардия, находящаяся в двойном подчинении – Пентагона и губернаторов штатов. Нетрудно заметить, что все это заточено на борьбу с террористической угрозой и/или гражданскими беспорядками, а никак не коронавирусом или иной заразой. Работает эта система, обросшая с 2001 года массой штабов и аналитических центров, в первую очередь на уровне штатов и может быть активирована только в случае реальных гражданских столкновений или бунтов. Но там уже будет не до сложно выстроенных аналитических схем.

Сейчас командование «обороной Вашингтона» возложено на генерал-майора Омара Джей Джонса IV, фактического командующего столичного гарнизона (в США эта должность называется длинно и запутанно). В состав JTF-NCR под его командованием вошла так называемая Старая гвардия, то есть исторический 3-й пехотный полк, обычно исполняющий церемониальные функции (почетный караул на Арлингтонском кладбище, встреча официальных делегаций), но в случае необходимости превращающийся в обычное подразделение легкой пехоты.

Туда же приписано (что очень важно) так называемое CBIRF – спецподразделение биологической защиты Корпуса морской пехоты. Оно всегда находится в состоянии готовности 24/7 и должно обеспечить безопасность Белого дома и его обитателей в случае ядерной, биологической, радиоактивной или химической угрозы. В этом подразделении около 130 специалистов, но умеют ли они работать в условиях эпидемии – большой вопрос.

Вот тут особенно интересно, что оперативно создана «армейская группа реагирования», в которую вошли военнослужащие 289-го отряда военной полиции и 947-го отдела военной полиции, то есть группы спецназа, заточенные именно на подавление массовых беспорядков.

Они усилены группами SWAT (по-нашему СОБРа) из соседних штатов Вирджиния и Мэриленд. А на авиабазу Эндрюс прибыло подкрепление из вертолетной бригады из Иллинойса, а за «Марин № 1» – президентский вертолет – отвечает по традиции командование морской пехоты. Также за оборону Белого дома «в случае, если он будет атакован» отвечает 911-й инженерный отряд.

Отдельный вопрос – какими приказами и законами вся это история регулируется. В мирное время вообще нет никакой регулирующей такое переформатирование войск в столице законодательной базы. 24 марта Объединенный комитет начальников штабов (то есть чисто армейская структура) издал так называемое Modification 1 – приказ военному персоналу в условиях пандемии коронавируса «обеспечить выполнение президентских обязанностей». Что там написано – никто не знает.

Месяц назад, 17 марта, провинциальная газета городка Форт Мид, штат Мэриленд (там находится штаб-квартира вашингтонского гарнизона и там живут старшие офицеры), поинтересовалась у генерала Омара Джонса, что он делает в свободное время. Обычный такой провинциальный журналистский вопрос без какой-либо политической подоплеки. Генерал Джонс ответил, что только что закончил чтение книги о массовых беспорядках в Вашингтоне в 1968 году после убийства Мартина Лютера Кинга. Как называется книга, уточнили у него? «Нация в огне».

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