В Белом доме заподозрили Китай в разрушении американской экономики

17.04.2020, 22:16, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампа считает, что Китай лишил США «лучшей за полвека экономики», гнев Белого дома на Китай из-за пандемии невозможно переоценить, сообщил бывший помощник госсекретаря по Восточной Азии Курт Кэмпбелл.

Пандемия усилила напряженность в сфере торговли, технологий, а также из-за милитаризации Пекином Южно-Китайского моря, выведя соперничество на более высокий уровень, говорится в статье британского издания The Times, перевод которой приводит сетевое издание «ИноСМИ.Ru».

Первый залп прозвучал на брифинге, во время которого было сообщено, что по мнению американской разведки, Китай в три раза занизил свои потери от коронавируса. Кэмпбелл сказал, что это лишь «первый этап» в войне за контроль над интерпретацией фактов. «Они дали понять, что будут новые удары», – подчеркнул Кэмпбелл, заявив, что не исключено появление информации о китайской программе биологического оружия.

Остальные страны, считающие, что глобальная ответная реакция на пандемию и на другие проблемы типа климатических изменений невозможна без сотрудничества двух ведущих мировых экономик, очень обеспокоены напряженностью между сверхдержавами.

«Гнев Белого дома на Китай из-за пандемии невозможно переоценить. Позиция Трампа такова: Китай лишил нас лучшей за полвека экономики», – сообщил Кэмпбелл.

Кроме того, по словам бывшего помощника госсекретаря по Восточной Азии, Белый дом зол на Китай из-за ущерба, который вспышка коронавируса нанесла Трампу перед выборами.

На этом фоне Вашингтон принял решение опубликовать доклад, в котором прозвучали вопросы о деятельности Китая в ядерной сфере. Это стало очередным залпом администрации Трампа по ослаблению Пекина.

Ядерный арсенал Китая давно является источником напряженности, поскольку Трамп в 2019 году вышел из двустороннего соглашения с Россией по контролю вооружений, потребовав заключить трехсторонний договор с участием Пекина, говорится в материале.

Эксперты по контролю вооружений полагают, что время для разоблачений, а также манера их изложения отнюдь не случайны. Вашингтон больше заинтересован не в разрешении спора дипломатическими методами, а в том, чтобы набрать побольше очков в игре против Китая.

Пекин пытается поднять свой престиж, спешно оказывая другим странам помощь в борьбе с вирусом и видя, как Соединенные Штаты отказываются от глобального лидерства. Но большая часть направленного Китаем оборудования оказалась никудышной и низкосортной.

При этом Вашингтон игнорирует предостережения о том, что своими действиями он играет на руку Китаю, например, когда Трамп отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения, обвинив ее в прокитайских позициях.

Отношение администрации к Китаю далеко не монолитное. Там есть и сторонники жесткой линии, и традиционалисты, которые борются между собой за первенство. Трамп часто с восхищением говорит о председателе Си, и кое-кто усматривает в этом признак возможного ослабления напряженности, отмечается в материале.

Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что предположение американских СМИ лишено логики.