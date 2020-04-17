Личное: Массовый бабский психоз

17.04.2020, 22:10, Разное

Пока заболевшая коронавирусом Надежда Бабкина, как сообщают СМИ, «прикована к кровати», «питается через зонд» и «ходит в памперс», её муж Евгений Гор озабочен поиском парикмахера.

«Кто-нибудь знает подпольные парикмахерские?!!!! а то я готов побриться наголо уже», — вопрошает в Эскортограме Женя, щедро снабдив послание смеющимися до слёз смайлами.



Фото: Соцсети

Состояние артистки по-прежнему оценивается, как тяжёлое. Она общается с медперсоналом жестами. Её муж тоже переживает нелёгкие времена: ему негде подстричься.

Где-то прочитала, что незадолго до своего 70-летнего юбилея Бабкина сделала очередную подтяжку и похудела на 23 килограмма.

Также в последнее время старушка увлеклась фотошопом. В Инстаграме Бабкиной стали мелькать снимки, на которых её лицо отфотошоплено даже не до состояния молодой женщины, но до состояния девочки из детсада.

И ради чего, спрашивается, вся эта опасная для психики и здоровья погоня за вечной молодостью?

Чтобы куча примитивных бабищ в Инстаграме написали, какая ты «шикарная женщина»?

Чтобы какой-то ленивый член с замиранием сердца ждал, когда ты сыграешь в ящик, и был озабочен состоянием собственной шевелюры в момент, когда ты пытаешься тупо не сдохнуть?



Фото: Соцсети

Зачем, пребывая в биологическом возрасте прабабки, выдавливать из себя секс, крутя старой жопой и наскакивая сиськами на Буйнова? Чтобы тебе в глаза сказали, какая ты роскошная и молодая, а за спиной поржали в кулак и покрутили пальцем у виска?

То, что я одна мочу словом старых и глупых баб, изображающих из себя сексуально востребованных самок, совершенно не означает, что я одна так и думаю.

Так думают все. Но молчат. И не просто молчат, но ещё и активно поддерживают друг друга в общем психозе.

Становиться матерями в 50, засунув замороженные яйцеклетки в суррогатные утробы, шлёпать дряблыми половыми губами 40+ по фотостудиями мужских журналов, вызывая слёзы отчаяния в глазах фоторедакторов, ложиться после климакса под нож пластических хирургов — всё это не что иное, как массовый бабский психоз.

И этот самый психоз приводит к тому, что стареющая женщина чувствует себя дефективной и идёт на всё, чтобы сгладить собственную дефективность в глазах общества.

Если бы Бабкина незадолго до своей болезни не легла под нож хирурга, если бы стремительно не худела, чтобы можно было впихнуть тушу в узкое платье на юбилее, если бы вышла замуж за ровесника, в браке с которым ей не пришлось бы постоянно доказывать обществу, что её ещё можно трахать, если бы всего этого не случилось, то, может, и коронавирус баба Надя перенесла бы совершенно по-другому.

Организм пожилой женщины, ослабленный резким похудением и восстановлением после операций, в которых не было необходимости, не выдержал удара коронавирусом.

Неделя в медикаментозной коме, теперь вот — памперс, зонд, неспособность говорить и альфонс, интересующийся, где бы ему подстричься.

И оно того стоило? Неужели, правда, стоило?

Девки, боитесь стареть?

Пацаны, а сколько женщине должно быть лет, чтобы вам совершенно точно не хотелось ей вдуть?