Россияне увидят схождение Благодатного огня

17.04.2020, 22:09, Разное

Несмотря на ограничения из-за пандемии, люди смогут посмотреть на это чудо.

Каждый год в канун празднования Пасхи происходит схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Воскресения Христова. В Великую субботу его выносят из Гроба Господня в ходе особого богослужения. Для верующих это является символом воскрешения Иисуса Христа. Чтобы своими глазами увидеть это чудо, каждый год в Иерусалим стекается множество паломников, в числе которых тысячи россиян, пишет Live24.ru.

Однако сейчас мир охвачен пандемией коронавируса, и с каждым днём инфекция распространяется всё быстрее. Уже к 17 апреля этот недуг поразил 2,2 млн человек в разных странах. Чтобы пресечь распространение коронавируса, властям в разных странах пришлось пойти на жёсткие решения. Внутри государств введены карантинные меры, а авиасообщение между ними временно закрыто. Наряду с жителями многих других стран, россияне не смогут в этом году отправиться в Иерусалим и посмотреть на схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова.

Людям, которые находятся в самоизоляции, остаётся только находиться дома и потреблять контент. Для них сервис gigarama.ru запустил новый панорамный проект под названием «Великая суббота». С его помощью россияне смогут узнать всё о схождении Благодатного огня.

Проект представляет собой историю рождения этого чуда в главном храме христианского мира, а также его пути из Иерусалима до церкви, расположенной в одной из русских деревень.

Повествование состоит из шести глав. Они описывают все этапы, через которые проходит Благодатный огонь в своём путешествии. Оно начинается на входе в храм Воскресения Христова, а кончается обычной церковью в российской глубинке.

Создатели проекта отмечают, что погружение в него может стать одним из лучших вариантов для проведения вечера накануне праздника Пасхи.

В 2020 году схождение Благодатного огня намечено на 18 апреля. В храме Воскресения Христова на этот раз не будет по обыкновению много людей. Ожидается присутствие только представителей делегаций из разных государств. Священники передадут им огонь. После этого он вместе с членами делегаций отправится по разным государствам мира.

Благодатный огонь в этом году прибудет и в Москву. По традиции, его доставят в храм Христа Спасителя. Однако, в отличие от прошлых лет, его не станут сразу же отправлять в другие российские храмы. Пока следует дождаться окончания режима самоизоляции.