OnePlus 8 и 8 Pro получили обновления ещё до выхода из-за ошибок в ОС

17.04.2020, 22:09, Разное

Смартфоны китайской компании OnePlus 8 и 8 Pro получили обновления ещё до выхода из-за ошибок в операционной системе. Подразделение BBK Electronics выпустило патч с исправлениями в стартовой прошивке.

Обновление OxygenOS 10.5.4, основывающееся на Android 10, повысит вычислительную мощность и устранит пробелы в ОС. Среди исправлений указаны такие показатели, как стабильность системы, отображение значков в строке состояния, интерфейс, которым можно управлять жестами. Для лучшего качества звука OnePlus Bullets Wireless поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos. Также улучшена стабильность работы камеры, оптимизирован анимационный эффект и добавлен видеофильтр. Кроме этого, добавлены функции двойного касания и скрытых субтитров.

Отметим, что обновление Android Security Patch и GMS Installer будет действовать до марта текущего года. Выпущенные устройства других производителей получили апрельскую прошивку.