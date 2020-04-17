 

Адвокат объяснила, почему Лидия Федосеева-Шукшина может оказаться на улице

17.04.2020, 22:09, Разное

У известной советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной вновь проблемы с жильем. Адвокат знаменитости Юлия Вербицкая-Линник считает, что она рискует остаться без крыши над головой из-за родственников, которым принадлежит недвижимость.
Столичная квартира, расположенная на улице Бочкова, досталась Народной артистке от покойного мужа Василия. Сейчас квадратными метрами владеет не Федосеева-Шукшина, а ее младшая дочь Ольга и внучка Анна. По словам юриста, знаменитость лишь прописана в квартире. Есть риск, что кто-нибудь из собственников выставит свою долю квартиры на продажу. Актриса очень надеется, что этого не случится, ведь жилплощадь находится в собственности родных для нее людей.

Несмотря на родство, Анна Шукшина, получив доверенность от именитой бабушки на квартиру в Санкт-Петербурге, смогла продать недвижимость за 8 миллионов рублей. Внучка Федосеевой-Шукшиной нарушила условия договора, согласно которому могла бы дарить или продавать жилье лишь после смерти актрисы.

В настоящее время супруга Бари Алибасова живет в московской квартире вместе с дочерью Ольгой, а внучка бывает здесь очень редко. Знаменитость настаивает, чтобы Анна Шукшина вернула ей долю квартиры безвозмездно “во избежание возможных инсинуаций”.



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