 

CNBC – коронавирус перечеркнул все достижения Америки по созданию рабочих мест

17.04.2020, 21:54, Новости дня

Только за четыре прошедшие недели число заявок на пособие по безработице в США перевалило за 22 миллионов и в ближайшее время готовится обогнать общее количество рабочих мест, созданных после финансового кризиса 2008 года, пишет CNBC. По мнению аналитиков, реальная картина может быть ещё хуже, поскольку в официальной статистике учитываются далеко не все люди, оставшиеся без работы.


Reuters

США понадобилось всего четыре недели, чтобы все достижения по созданию рабочих мест за 11 лет сошли на нет, пишет CNBC. 

 

Из-за массового закрытия различных предприятий и заведений по всей стране, вынужденной меры в рамках борьбы с распространением коронавируса, на прошлой неделе заявления на пособия по безработице подали 5,245 миллионов американцев. А за прошедшие четыре недели это число в общей сложности составило 22,025 млн. Это немногим меньше 22,442 миллионов рабочих мест в несельскохозяйственной сфере, которые стали по специальной инициативе создаваться с 2009 года после мирового экономического кризиса годом раньше. 

 

Таким образом, чтобы перекрыть все достижения в области роста занятости за последние 11 лет, на пособие по безработице должны подать ещё 410 тыс. человек, а их, скорее всего, будет куда больше на этой неделе, комментирует портал. Действительно ли пойдут насмарку плоды 11-летних усилий из-за кризиса, станет ясно в следующий четверг, когда Министерство труда США опубликует статистику по текущей неделе. 

 

«Хотя сейчас новых безработных регистрируется меньше, чем на прошлой неделе, эти новые цифры всё равно говорят о том, что все достижения в сфере роста занятости со времён финансового кризиса 2008 года сошли на нет. Но что ещё важнее, эти цифры не учитывают многих работников, включая и занятых в области экономики краткосрочных контрактов, так что потери на рынке труда могут быть ещё больше,чем показывает статистика», — считает главный специалист по вопросам стратегии Principal Global Investors Сима Ша.

 

По мнению аналитика, быстрого восстановления экономики во второй половине года, после отмены карантинов и снятия режима изоляции, тоже ждать не стоит, поскольку предприятия и население будут стеснены в финансах и спрос будет оставаться пониженным. 

 

По последним данным, за март уровень безработицы вырос сразу почти на один процент и составил 4,4% против прошлых 3,5%.



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