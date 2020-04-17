 

Аргентине предсказали дефолт

17.04.2020, 21:53, Новости дня

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта.

«Понижение рейтинга Аргентины до «С» указывает на то, что процесс «переоформления проблемного долга» (DDE)» начался после объявления властями о реструктуризации внешних облигаций», – уточнили в агентстве, передает РИА «Новости».

По мнению Fitch, дефолт по платежам госдолга страны будет неизбежным, в случае, если договоренность с его держателями не будет достигнута в ближайшие недели.

Рейтинг повысится в случае, если Аргентина произведет выплаты или появятся признаки улучшения ситуации. При этом, если выплат не последует, агентство снизит рейтинг государства.

В пятницу правительство Аргентины предложило держателям государственного долга план реструктуризации, который предусматривает отсутствие платежей в течение трех лет.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в РФ исключена вероятность дефолта, подобного объявленному в 1998 году.



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