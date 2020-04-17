 

МВД проинструктировала наряды полиции о правилах передвижения журналистов по Москве

17.04.2020, 21:53, Новости дня

Московская полиция ответила на запрос Союза журналистов РФ о жалобах от журналистов, у которых дорожно-патрульная служба Москвы не приняла удостоверение и потребовала предъявить спецпропуск, подтверждающий право на передвижение по городу.

В пятницу Союз журналистов РФ опубликовал информацию по поводу поступающих в СЖР жалоб от журналистов, сообщается на сайте организации.

В этой связи глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что соответствующее обращение было направлено в МВД. В ведомстве вскоре прислали оперативный ответ на запрос.

«В связи с сегодняшним заявлением Союза журналистов РФ Московская полиция разъясняет, что ее сотрудники продолжают в ежедневном режиме патрулировать улицы и общественные места города. На въездах в столицу работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда и проверяют цифровой пропуск. При этом до всех наружных нарядов доведена информация, что получение такого пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам», – сообщили в ГУ МВД по столице.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.



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