В 2020 году ВВП Украины может упасть на 4,2%, безработица составит 9,4% – эксперты Министерства развития экономики

17.04.2020, 21:45, Новости дня

По итогам 2020 года валовый внутренний продукт Украины может упасть на 4,2%, инфляция – составить 5,8%, а безработица – 9,4%. Такие данные приведены в консенсус-прогнозе экспертов, которых опросило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (.pdf).

По прогнозам экспертов, экономика Украины вследствие пандемии коронавируса будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, а восстановление будет очень медленным.

“Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но самым существенным будет падение инвестиций, которое составит 14,8%. Для поддержки спроса населения и смягчения негативных последствий введенных карантинных мероприятий возрастет бюджетная поддержка, которая в условиях сокращения доходов приведет к существенному росту дефицита бюджета до 5,6% ВВП”, – сказано в прогнозе.

Больше всего сдерживать экономическую динамику будут розничная и оптовая торговля, транспорт, металлургия и машиностроение, сказано в отчете.

Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года, безработица будет длительной из-за значительного падения экономики, предполагают эксперты.

Но уже в 2021 году они прогнозируют рост экономики до 2,4%, падение безработицы – до 9,1%, а также рост инфляции – до 7,7%.

В числе самых больших угроз для экономического восстановления Украины в прогнозе названы продолжение и усиление карантина, отсутствие четкого антикризисного плана мер по поддержке экономики и граждан в период пандемии и падение экономической активности в странах – партнерах Украины.

Эксперты посоветовали следующие шаги для поддержки бизнеса и граждан:

увеличить дефицит бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов;

временно освободить от уплаты налогов или предоставить отсрочку субъектам хозяйствования, деятельность которых запрещена во время карантина;

предоставить целевую финансовую помощь наемным работникам, которые на время карантина ушли в отпуск за свой счет или по уходу за ребенком;

ввести комплекс мер финансового характера по поддержке малого бизнеса и ФЛП;

оказать государственную помощь наиболее уязвимым слоям населения;

ограничить экспорт социально важных товаров;

ввести временное государственное регулирование цен на социально значимые товары;

до конца года освободить население, потерявшее работу, от уплаты платежей по ипотечным кредитам без начисления пени и процентов;

расширить перечень лекарств в программе “Доступные лекарства”.

Прогноз экспертов отличается от ожиданий правительства и Международного валютного фонда.

Правительство прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметили, что прогноз был составлен на основе материалов ведомства, а также Министерства финансов, Национального банка Украины, Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук, Института демографии и социальных исследований, Института экономических исследований и политических консультаций и других учреждений. В ведомстве подчеркнули, что это оценка специалистов, а не правительственный или министерский прогноз.